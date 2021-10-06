Dünyası başına yıkılacak kendini ele verdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da senaryoyu değiştirecek olay!

Aksiyon dolu sahneleriyle 2015 yılında bu yana izleyicilerini ekranları başında heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezonu heyecanı yakında bitecek. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in kadroya dahil olmasının ardından senaryonun değişeceği ve daha bomba gelişmelerin ardı sıra yaşanacağı ifade ediliyor. Özellikle Tufan'ın ölümüyle gözyaşları sel olup olacak. Bilindiği üzere Tufan karakteriyle adından söz ettiren Hüseyin Avni Danyal bu sezonun başında Kanal D'de ekranlara merhaba diyen Yargı dizisinde oynamaya başladı. Danyal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki son sahnesinden sonra 3 yıllık macerasına son verecek.

YENİ SEZON BOMBA GİBİ GELİYOR

7. sezonunda efsane isimlerle geri dönecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir dönem başlıyor. Dizinin yeni sezon çekimleri başladı.