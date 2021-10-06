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    • Magazin
    • 07.10.2021 11:57
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    • 07.10.2021 11:57
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    Dünyası başına yıkılacak kendini ele verdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da senaryoyu değiştirecek olay!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da senaryoyu değiştirecek bir olay yaşanıyor. ATV ekranlarında salı günlerinin en çok izlenen yapımı olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicileri şok edecek bir gelişme yaşanacak. 3 yıldır Tufan karakteriyle izlediğimiz Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda diziye veda eden ilk isim olacak. Tufan'ın acı bir şekilde vedası yaşanan peş peşe kayıpların ardından Çakırbeyli ailesinde infiale yol açacak. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide bir ayrılığın daha yaşanacağı iddia ediliyor. Tüm bu iddialar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm yayınlanınca netleşecek.

    EDHO’da 7. sezon heyecanı yakında başlıyor!

    Aksiyon dolu sahneleriyle 2015 yılında bu yana izleyicilerini ekranları başında heyecanlandıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 7. sezonu heyecanı yakında bitecek. Uğur Yücel ve Levent Ülgen'in kadroya dahil olmasının ardından senaryonun değişeceği ve daha bomba gelişmelerin ardı sıra yaşanacağı ifade ediliyor. Özellikle Tufan'ın ölümüyle gözyaşları sel olup olacak. Bilindiği üzere Tufan karakteriyle adından söz ettiren Hüseyin Avni Danyal bu sezonun başında Kanal D'de ekranlara merhaba diyen Yargı dizisinde oynamaya başladı. Danyal, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki son sahnesinden sonra 3 yıllık macerasına son verecek.

    YENİ SEZON BOMBA GİBİ GELİYOR

    7. sezonunda efsane isimlerle geri dönecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir dönem başlıyor. Dizinin yeni sezon çekimleri başladı.

    PEŞ PEŞE AYRILIKLAR

    Geçen sezon Tipi, Haşmet, Ceylan ve Doğan Baba gibi karakterlerin vedası izleyiciyi kahrederken yeni ayrılıklar gündeme geldi.

    TUFAN REİS'İN VEDASI

    Tufan karakteriyle adından söz ettiren Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisiyle anlaştı. Danyal bu nedenle yeni sezon ilk bölümde diziye veda eden isimlerden olacak.

        Dizinin ilk bölümünden bu yana İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın dizinin 7. sezonunda kadroya veda edeceği gündeme bomba gibi düştü.

        Ozan Akbaba'nın 7. sezonda EDHO'dan ayrılacağı söylentisi şu sıralar kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Akbaba'nın veda edip etmeyeceği ise ilk bölümlerde belli olacak.

        Ancak, dizinin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte, ilk bölümde İlyas Çakırbeyli'nin öleceği ve diziye veda edeceği iddiası şimdiden EDHO 200. bölüm için heyecanın dozunu arttırdı.

            İKİ YENİ TRANSFER

            Heyecanın dorukta olacağı yeni sezon öncesinde kadroya iki usta isim dahil oldu. Son olarak Kırmızı Oda dizisinin kadrosunda yer alan usta oyuncu Uğur Yücel, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katıldı.

            En Son Babalar Duyar ve Akasya Durağı dizileriyle efsaneleşen Levent Ülgen dizinin kadrosuna katılan isimler arasında yer aldı.
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