Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı'yı çabuk unuttu! Yönetmen Burcu Alptekin'i öpmelere doyamadı! Burcu Alptekin kimdir?

Rıza Kocaoğlu, yönetmen Burcu Alptekin'i öpmelere doyamadı. Burcu Alptekin kimdir, kaç yaşında? Burcu Alptekin ile Rıza Kocaoğlu birlikte mi, sevgili mi? Çukur'un aliçosu Rıza Kocoğlu Atiye dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin ile bir önceki gün Cihangir'deki eğlence mekanında görüntülendi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti. Gazetecileri fark etmeyen Kocaoğlu, Alptekin'i dakikalarca öptü. O anlar objektiflere anbean yansıdı. Hızını alamayan çifti sonunda yanındaki arkadaşları 'kameralar var' diye uyardı. Arkadaşı ile mekandan ayrılan yönetmen, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan uzaklaştı. Bir dönem set arkadaşı Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Rıza Kocaoğlu'nun Burcu Alptekin ile görüntülenmesinin ardından ikilinin birlikte olup olmadığı merak edildi. İşte detaylar...
BURCU ALPTEKİN İLE RIZA KOCAOĞLU SEVGİLİ Mİ, BİRLİKTE Mİ?
Rıza Kocaoğlu, Çukur dizisinde tanıştığı Hazal Subaşı'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açmış gibi gözüküyor.
Çukur dizisiyle ününe ün katan Kocaoğlu önceki akşam Burcu Alptekin'le Cihangir'de kameralara yakalandı.
Bir eğlence mekanında objektiflere takılan Kocaoğlu, Atiye dizisinin yardımcı yönetmeni olduğu öğrenilen Alptekin'le sarmaş dolaş görüntülendi.
Arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini dakikalarca öptü. Çevresindekilere aldırış etmeyen Kocaoğlu ve Alptekin'i birbirlerini boyunlarından öptü. Ardından arkadaşlarının basın mensuplarını fark etmesiyle çift ayrı ayrı mekandan çıktı.
YÖNETMEN BURCU ALPTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Burcu Alptekin 6 Ekim 1982 İstanbul doğumludur. 2018 yılında Koca Koca Yalanlar, 1015 yılında Gecenin Kraliçesi, 2013 yılında da Muhteşem Yüzyıl dizilerinden yönetmenlik yapmıştır. Poyraz Karayel dizisinde de yönetmen ekibinde yer almıştır.