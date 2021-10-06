Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu eski sevgilisi Hazal Subaşı'yı çabuk unuttu! Yönetmen Burcu Alptekin'i öpmelere doyamadı! Burcu Alptekin kimdir?

Rıza Kocaoğlu, yönetmen Burcu Alptekin'i öpmelere doyamadı. Burcu Alptekin kimdir, kaç yaşında? Burcu Alptekin ile Rıza Kocaoğlu birlikte mi, sevgili mi? Çukur'un aliçosu Rıza Kocoğlu Atiye dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin ile bir önceki gün Cihangir'deki eğlence mekanında görüntülendi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti. Gazetecileri fark etmeyen Kocaoğlu, Alptekin'i dakikalarca öptü. O anlar objektiflere anbean yansıdı. Hızını alamayan çifti sonunda yanındaki arkadaşları 'kameralar var' diye uyardı. Arkadaşı ile mekandan ayrılan yönetmen, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan uzaklaştı. Bir dönem set arkadaşı Hazal Subaşı ile aşk yaşayan Rıza Kocaoğlu'nun Burcu Alptekin ile görüntülenmesinin ardından ikilinin birlikte olup olmadığı merak edildi. İşte detaylar...