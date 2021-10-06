Bakın apar toparın ayrılığın asıl nedeni neymiş! Arka Sokaklar'da Merve Oflaz da dahil giden gidene!

Arka Sokaklar'da bu sezon pek çok önemli isim kadroya veda etti. Bu isimlerden birisi de Merve Oflaz oldu. Ünlü oyuncunun neden projeden ayrılığı hayranları tarafından sürekli merak edildi. Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay, Alp Korkmaz ve Merve Oflaz'ın veda haberleri yeni sezona bomba gibi düştü. Arka Sokaklar'da en sevilen karakterlerden birisi olan Bahar Ayan'ı canlandıran Merve Oflaz diziden neden ayrıldığı konusundaki soruları yanıtladı. Güzel oyuncu Merve Oflaz son yaptığı açıklamada "Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." dedi.

"4 YIL BOYUNCA..."

Merve Oflaz yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar'dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.