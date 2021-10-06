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    • Magazin
    • 07.10.2021 11:54
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    • 07.10.2021 11:54
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    Bakın apar toparın ayrılığın asıl nedeni neymiş! Arka Sokaklar'da Merve Oflaz da dahil giden gidene!

    Arka Sokaklar'da Merve Oflaz da dahil peş peşe ayrılık yaşanıyor. Apar topların ayrılığın asıl nedeni ortaya çıktı. Dört sezon boyunca Arka Sokaklar'da Bahar Ayan karakteriyle çok konuşulan Merve Oflaz'ın ayrılık nedeni belli oldu. Arka Sokaklar 16 sezona ayrılıklarla başladı. Alp Akar, Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay ve Merve Oflaz'ın peş peşe veda haberleri izleyicileri kahretmişti. 5 efsane isim bu sezon dizide yer almıyor.Cuma akşamları heyecanla takip edilen projeye Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle, Deniz Çatalbaş ise Komiser Yardımcısı Aslı karakteriyle dahil oldu. Merve Oflaz'ın ayrılık nedeni ise merak konusuydu. Ünlü oyuncu ayrılığı hakkında merak edilen soruyu yanıtladı.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’da Merve Oflaz da dahil giden gidene! Bakın apar toparın ayrılığın asıl nedeni neymiş

    Arka Sokaklar'da bu sezon pek çok önemli isim kadroya veda etti. Bu isimlerden birisi de Merve Oflaz oldu. Ünlü oyuncunun neden projeden ayrılığı hayranları tarafından sürekli merak edildi. Yüsra Geyik, Özlem Çınar, Onur Bay, Alp Korkmaz ve Merve Oflaz'ın veda haberleri yeni sezona bomba gibi düştü. Arka Sokaklar'da en sevilen karakterlerden birisi olan Bahar Ayan'ı canlandıran Merve Oflaz diziden neden ayrıldığı konusundaki soruları yanıtladı. Güzel oyuncu Merve Oflaz son yaptığı açıklamada "Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." dedi.

    "4 YIL BOYUNCA..."

    Merve Oflaz yaptığı açıklamada, "Arka Sokaklar'dan ayrıldım. Şimdi biraz kafamı dinleyip, biraz evimde vakit geçirip, hayvanlarımla dinleneceğim.

    4 yıldır yoğun bir tempoda çalıştım. Çok da keyifli bir işti. Çok güzel ayrıldık. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben biraz kendi başıma ne yapabileceğime bakmak istedim." ifadelerini kullandı.

    İKİ YENİ İSİM KATILDI

    Merve Oflaz'ın yerine Deniz Çatalbaş Komiser Yardımcısı Aslı karakterini canlandırıyor. Oğuz Peçe Komiser Yardımcısı Emre karakteriyle dizide rol alıyor.

        MERVE OFLAZ KİMDİR?

        Merve Oflaz 23 Mayıs 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Survivor Türkiye yarışmasını kazandıktan sonra Türkiye çapında ün kazanmıştır.

        Ayrıca Survivor yarışma tarihinin tek kadın şampiyonudur. Merve Oflaz, 2011 yılında Show TV'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Ayşe Hatun rolünü canlandırmıştır.

        Kalbim 4 Mevsim isimli dizide başrol oyuncularından Aslı karakterini canlandırmıştır. 2012'de ise Cumartesi akşamları Survivor ana yarışması öncesi çocuklar için yapılan yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. 2 sene boyunca Molped reklam kampanyasının yüzü olmuştur. Laçin Ceylan'dan drama eğitimi almış, Gökhan Telkenar'dan diksiyon eğitimini tamamlamıştır.

            Eric Morris'in atölyesine katılarak çalışma imkânı bulmuştur. Not Defteri adlı gençlik dizisinde İclal Hoca karakterini canlandırmıştır. Craft Atölye'de koçluk yardımı almıştır. Star TV'de yayımlanan Güzel Köylü isimli diziye Oya karakteriyle konuk olmuştur.

            Merve Oflaz 22 Şubat 2015'te yayına başlayan Survivor All-Star'da tekrar Survivor deneyimi yaşamıştır. 7. haftada Survivor heyecanına veda etmiştir.Yarışma sonrası Atv'de yayınlanan Eve Dönüş isimli dizide başrollerden biri olan İpek karakterine hayat vermiştir.

            Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk adlı dizide Selin Şekerci ve Kaan Taşaner'le başrolü paylaşmıştır. Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide 2017-2021 yılları arasında Bahar Komiser'i canlandırdı.
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            Haberler Magazin Bakın apar toparın ayrılığın asıl nedeni neymiş! Arka Sokaklar'da Merve Oflaz da dahil giden gidene!
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