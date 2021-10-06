Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? Aşk 101 3. sezon olacak mı?

30 Eylül tarihinde 2. sezonuyla Netflix platformunda yayınlanan Aşk 101 dizisinin 3. sezonunun olup olmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Pınar Deniz, Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı 2. sezonda da heyecan doruktaydı. İzleyiciler şimdi 3. sezon tarihiyle ilgili yapılacak açıklama Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 3. yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI?

Aşk 101 3. sezonla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aşk 101 3. sezonla ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.