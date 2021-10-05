Başak Sayan’a icra şoku! Azra Kohen tazminat için harekete geçti

Davanın İstinaf Mahkemesince onandığını belirten avukat Bakbak, "Azra Kohen bu parayı kendi kurucusu olduğu Hypatia Kitap Kulübü ve yine kendi kurucusu olduğu HADİ Derneği'nin özellikle kız çocuklarına yönelik eğitim projelerine yani tamamen hayır işlerine harcayacağını önemle belirtmektedir" açıklamasında bulundu.

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