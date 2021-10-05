Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Sergen Nihan Ünsal yaş farkına inanamayacaksınız...

Ünlü oyuncu Burak Sergen henüz 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını iddia etti. Sergen'in 'Elimde belgeler var' sözleri gündeme bomba gibi düştü. 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la geçtiğimiz aylarda evlenen 60 yaşındaki oyuncu Burak Sergen'in bu açıklamalarının ardından çift arasındali yaş farkı yeniden gündeme geldi. Peki Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihan Ünsal ne iş yapıyor, mesleği ne? Burak Sergen Nihan Ünsal yaş farkı kaç? İşte boşanacaları konuşulan çift arasındaki merak edilenler...

NİHAN ÜNSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?

1986 İzmir doğumlu olan Nihan Ünsal Göztepe'de yaşamaktadır. Özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alan Ünsal, 11 Şubat 2019 tarihinde oyuncu Burak Sergen ile nişanlanmıştı. Çift geçtiğimiz yaz evlenmişti.