Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Sergen Nihan Ünsal yaş farkına inanamayacaksınız...

Ünlü oyuncu Burak Sergen henüz 4 aylık eşi Nihan Ünsal'ın kendisini aldattığını iddia etti. Sergen'in 'Elimde belgeler var' sözleri gündeme bomba gibi düştü. 2019'dan beri birlikte olduğu nişanlısı Nihan Ünsal'la geçtiğimiz aylarda evlenen 60 yaşındaki oyuncu Burak Sergen'in bu açıklamalarının ardından çift arasındali yaş farkı yeniden gündeme geldi. Peki Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihan Ünsal ne iş yapıyor, mesleği ne? Burak Sergen Nihan Ünsal yaş farkı kaç? İşte boşanacaları konuşulan çift arasındaki merak edilenler...
NİHAN ÜNSAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?
1986 İzmir doğumlu olan Nihan Ünsal Göztepe'de yaşamaktadır. Özel bir akademide sunuculuk ve spikerlik eğitimi alan Ünsal, 11 Şubat 2019 tarihinde oyuncu Burak Sergen ile nişanlanmıştı. Çift geçtiğimiz yaz evlenmişti.
BURAK SERGEN VE NİHAN ÜNSAL ARASINDAKİ YAŞ FARKI KAÇ?
Usta oyuncu Burak Sergen 60 yaşındadır. Eşi Nihan Ünsal ise 35 yaşındır. Çiftin arasındaki yaş farkı 28 olduğu biliniyor. Spikerlik-sunuculuk eğitimi alan Nihan Ünsal'la aile arasında gerçekleşen nikah töreni 4 Haziran 2021'de Sergen'in evinde gerçekleşmişti.
'ALDATILDIM' DEDİ!
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede günlerce yoğun bakımda kalan usta oyuncu Burak Sergen tam kötü günleri geride bıraktı derken bu kez de aldatma iddiası ile sarsıldı. Eşi Nihan Ünsal'ın oyuncuyu İzmirli bir iş adamı ile aldattığı iddia edildi.
Eşinden bir süredir şüphelendiği öne sürülen Burak Sergen, Nihan Ünsal'ın ilişkisini belgelettiği de iddia edildi. ''Elimde belgeler var beni aldattı'' diye Burak Sergen'in iddialarına göre; Nihan Ünsal, İzmirli bir iş insanıyla aynı eve girerken görüntülendi.
BOŞANIYORLAR!
İlişkinin fotoğraflarla kanıtlanması üzerine Burak Sergen'in boşanmak için hemen harekete geçtiği ileri sürüldü. Sergen'in boşanma işlemlerine başlaması için avukatına talimat verdiği, fotoğrafların dava dosyasına eklenmesini istediği söyleniyor.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen, 9 Şubat 1961 tarihinde dünyaya geldi. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve kendisi gibi oyuncu olan Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.
Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı.
Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.