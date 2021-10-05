Emre'yle kan gövdeyi götürünce Acun Ilıcalı... Masterchef'te 'horoz' diskalifiyesi Hasan Biltekin kayıplara karıştı nerede!

Masterchef Hasan nerede? Bir anda kayıplara karışan Hasan Biltekin'in akıbetini merak ediyor izleyici. Masterchef'te Hasan'ın kayıplara karışmasının nedeni 'horoz' kavgası mı? TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef'e geçtiğimiz günlerde Hasan Biltekin ve Emre Büber arasında yaşanan 'horoz' kavgası damgasını vurmuştu. Emre Büber'in kazandığı düello sonrası sarf ettiği "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" atasözü Hasan Biltekin'i sinirlendirdi. Yarışma esnasında olaylar Hasan Biltekin'in Emre Büber'in üzerine yürümesine kadar gitti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise olduk vahimdi. Nitekim bu iddiaları doğrular nitelikte gelişmeler yaşanıyor. Masterchef Hasan, akıllarda soru işareti bırakmıştı ki, Somer Şeften sonunda bir açıklama geldi! Başına öyle bir şey gelmiş ki…