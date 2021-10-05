Emre'yle kan gövdeyi götürünce Acun Ilıcalı... Masterchef'te 'horoz' diskalifiyesi Hasan Biltekin kayıplara karıştı nerede!

Masterchef Hasan nerede? Bir anda kayıplara karışan Hasan Biltekin'in akıbetini merak ediyor izleyici. Masterchef'te Hasan'ın kayıplara karışmasının nedeni 'horoz' kavgası mı? TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef'e geçtiğimiz günlerde Hasan Biltekin ve Emre Büber arasında yaşanan 'horoz' kavgası damgasını vurmuştu. Emre Büber'in kazandığı düello sonrası sarf ettiği "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" atasözü Hasan Biltekin'i sinirlendirdi. Yarışma esnasında olaylar Hasan Biltekin'in Emre Büber'in üzerine yürümesine kadar gitti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise olduk vahimdi. Nitekim bu iddiaları doğrular nitelikte gelişmeler yaşanıyor. Masterchef Hasan, akıllarda soru işareti bırakmıştı ki, Somer Şeften sonunda bir açıklama geldi! Başına öyle bir şey gelmiş ki…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Kırmızı Takım'dan sadece Burcu ve Emre yukarıdayken; Kırmızı takımda bulunan herkes aşağıdaydı. Safanur, Milhan, Şükrü, Ateş, Mustafa ve Araz aşağıda eleme gecesinden kurtulmak için büyük bir savaş verdi. Peki, Hasan neden yarışmanın son bölümünde yoktu?
Sevilerek izlenen başarılı yarışmanın her bölümünde hem yakışıklılığı hem de performanslarıyla adından bahsettiren Hasan Biltekin, Masterchef yarışmasının son bölümünde yer almayınca; "Hasan bugün bizimle olmayacak. Bizlerden izin istedi çok özel bir durumu varmış. Yeni bölümünde bizlerle olacak inşallah" yorumunda bulundu. Peki, Hasan'ın başına ne geldi?