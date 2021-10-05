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    • Magazin
    • 06.10.2021 09:22
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    • 06.10.2021 09:22
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    Emre'yle kan gövdeyi götürünce Acun Ilıcalı... Masterchef'te 'horoz' diskalifiyesi Hasan Biltekin kayıplara karıştı nerede!

    Masterchef'te 'horoz' diskalifiyesi Hasan Biltekin kayıplara karıştı nerede! Emre'yle kan gövdeyi götürünce Acun Ilıcalı... MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik çıktı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönünce ortalık karıştı. Takımlarda dokunulmazlık heyecanı yaşanırken Hasan ve Emre arasında tansiyon yükseldi. Balkon alanında Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Hasan "O nasıl laf" diyerek Emre'ye bağırdı. Sonrasında ise Hasan kayıplara karıştı. Peki Hasan nerede?

    Masterchef Hasan elendi mi?

    Masterchef Hasan nerede? Bir anda kayıplara karışan Hasan Biltekin'in akıbetini merak ediyor izleyici. Masterchef'te Hasan'ın kayıplara karışmasının nedeni 'horoz' kavgası mı? TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef'e geçtiğimiz günlerde Hasan Biltekin ve Emre Büber arasında yaşanan 'horoz' kavgası damgasını vurmuştu. Emre Büber'in kazandığı düello sonrası sarf ettiği "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" atasözü Hasan Biltekin'i sinirlendirdi. Yarışma esnasında olaylar Hasan Biltekin'in Emre Büber'in üzerine yürümesine kadar gitti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar ise olduk vahimdi. Nitekim bu iddiaları doğrular nitelikte gelişmeler yaşanıyor. Masterchef Hasan, akıllarda soru işareti bırakmıştı ki, Somer Şeften sonunda bir açıklama geldi! Başına öyle bir şey gelmiş ki…

    Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Kırmızı Takım'dan sadece Burcu ve Emre yukarıdayken; Kırmızı takımda bulunan herkes aşağıdaydı. Safanur, Milhan, Şükrü, Ateş, Mustafa ve Araz aşağıda eleme gecesinden kurtulmak için büyük bir savaş verdi. Peki, Hasan neden yarışmanın son bölümünde yoktu?

    Sevilerek izlenen başarılı yarışmanın her bölümünde hem yakışıklılığı hem de performanslarıyla adından bahsettiren Hasan Biltekin, Masterchef yarışmasının son bölümünde yer almayınca; "Hasan bugün bizimle olmayacak. Bizlerden izin istedi çok özel bir durumu varmış. Yeni bölümünde bizlerle olacak inşallah" yorumunda bulundu. Peki, Hasan'ın başına ne geldi?

        Masterchef yarışmasına ikinci kez katılan ve bir öncesinde annesinin sağlık problemlerinden ayrılmak zorunda olduğunu belirten Hasan, "Serhat ben yarışmadan çekilmek istediğim için şampiyon olabildi. Annemin sağlık durumundan dolayı yarışmadan çekilmek zorunda kalmıştım. Şimdi çok şükür annem çok iyi. Bende onun için buradayım" sözlerini dile getirmişti. Masterchef Hasan'ın yarışmadan izin almasının nedeni olarak ise annesinin sağlık durumuyla ilgili olduğu düşünülüyor.

        Ekranlara gelecek olan yeni bölümlerde yer alacağı düşünülen Hasan Biltekin ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Hasan'ın özel durumunun Emre'yle ettikleri 'horoz' kavgasıyla ilgili olduğunu düşünenler de var. Peki neler yaşanmıştı?

        HOROZ KAVGASI

        Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde ise Şükrü ve Emre yarışmada kavga etmişti. Yarışmada gergin anlar yaşanırken; Masterchef Emre hakkında skandal bir iddia gündeme geldi.

            Emre'nin Hasan'a "Çok horozu olan köyün sabahı geç olur" sözlerini dile getirmesi Hasan'ın sinirlerini bozmaya yetti. Bunun üzerine Hasan arkadaşı Emre'nin üzerine yürüdü ve ortalık karıştı.

            İddialara göre Masterchef yarışmasının çekimlerinin bitmesiyle yarışmacılar evlerine dağıldı. Hasan ise Emre'yle yeniden bir tartışmaya girdi. Bunun üzerine Emre ve Hasan'ın kavga ettiği, Emre'nin burun kemiğinin kırıldığı, hastaneye kaldırıldığı söylenmeye başlandı.

            Ancak iddiaların asılsız olduğu yayınlanan yeni bölümde ortaya çıktı. Daha sonra atasözü hakkında açıklama yapan Emre, Hasan ile konuşarak sorunu çözdüklerini söyledi.
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            Haberler Magazin Emre'yle kan gövdeyi götürünce Acun Ilıcalı... Masterchef'te 'horoz' diskalifiyesi Hasan Biltekin kayıplara karıştı nerede!
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