EDHO'da melanet yağdıracak karakterler! Kötülüğün kitabını yazacak bir değil tam iki isim geliyor. 7. sezonunda efsane isimlerle geri dönecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir dönem başlıyor. Dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Geçen sezon Tipi, Haşmet, Ceylan ve Doğan Baba gibi karakterlerin vedası izleyiciyi kahrederken yeni ayrılıklar gündeme geldi. Tufan karakteriyle adından söz ettiren Hüseyin Avni Danyal yeni sezonda Kanal D'de yayınlanan Yargı dizisiyle anlaştı. Danyal bu nedenle yeni sezon ilk bölümde diziye veda eden isimlerden olacak. Veda edeceği söylentileri sıkça konuşulan karakterlerin akıbeti yakında belli olacak.

ÇOK KONUŞULACAK VEDA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.