Hande Sarıoğlu'nun Ertan Süzgün ile birlikte sunduğu YouTube kanalında gündem yaratacak anlar yaşandı. Maçlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ertan Süzgün, aniden Hande Sarıoğlu'nun ayağını okşamaya başladı. O anlar özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Peki Hande Sarıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu'nun sevgilisi kim? İnstagram ve Twitter hesapları ne? İşte Hande Sarıoğlu hakkında merak edilenler...

HANDE SARIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam ismi Hande Lala Sarıoğlu'dur. 19 Eylül 1988 Düzce doğumlu olan Sarıoğlu Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer alan Sarıoğlu 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında sunuculuk yaptı.

2011 yılında Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak bulundu.

2017'de Tivibu Spor'da çalışmaya başladı. 2019'da Habertürk'te çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı.

HANDE SARIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM, İNSTAGRAM HESABI NE?

Fanatik bir Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Hande Sarıoğlu'nun İnstagram hesabı şöyle; instagram.com/hndsar/

170 cm boyundaki güzel sunucu 62 kilodur. Erkek arkadaşının olup olmadığı ise bilinmemektedir.