Hakaret davası sonrası İrem Derici bombayı patlattı: Kan davası oğlum!

Şarkıcı İrem Derici'ye sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddia edilen tutuksuz sanık Uğur Saray'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki İrem Derici ile avukatı hazır bulunurken, tutuksuz sanık Uğur Saray duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.
"İŞİ KİNE ÇEVİRMENİN ANLAMI YOKTUR"
Sanık Uğur Saray savunmasında, "Ortada bir hakaret söz konusu değildir. Ben gazeteciyim ve sanat dünyasıyla işim olmaz. İrem Hanım benim yaşadığım şehre gelerek konser düzenlemiştir. Orada söylediği bazı sözlerden dolayı ben bir durum tespiti yaptım. Ben kendisine 'sarhoş, uyuşturucu kullanarak sahneye çıktı' şeklindeki sözleri ifşa ettim.
Bu kadar basittir. Toplumun genel ahlakına uygun olmayan sözleri sahnede söylemiştir. Benim kendisine sataşma gibi bir durumum yoktur. Aradan bir süre geçtikten sonra ben kendisinden kamuya açık alanda özür de diledim, sözlerimin bir kadına söylenmesinden pişman oldum. İşi kine çevirmenin bir anlamı yoktur'' ifadelerini kullandı.