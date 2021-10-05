Hakaret davası sonrası İrem Derici bombayı patlattı: Kan davası oğlum!





"HAKARET EDERKEN BİR DEĞİL, İKİ KERE DÜŞÜNSÜNLER"

Duruşmanın ardından açıklama yapan şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, "Bitti davamız, sanık ceza aldı. Aslında İrem hanımın bu dosya üzerinde çok durmasının sebebi şuydu; yani sosyal medya üzerinden insanlar, kalemi eline alan hakaret etmesin. Herkesin ailesi var, çocuğu var, eşi var, torunu var. Kendiyle birlikte aile de çok üzülüyor bu tip olaylarda. Umarım bu bir ders olur. Artık insanlar birilerine hakaret ve küfür ederken bir kere değil, iki kere düşünürler" şeklinde konuştu.



"BUNUNLA SAVAŞACAĞIM"

Şarkıcı İrem Derici ise, "Klavye başında, telefon elinde. Öyle bir dünya yok, varsa da ben bununla savaşacağım" dedi.