TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te Ateş krizi yaşanıyor... Geçen sezonun çok çok altında kalan ancak sosyal medyada bolca adından söz ettiren Masterchef 2021'in en çok takip edilen isimlerinden biri genç yarışmacı Mert Ateş Durukan oldu. Yarışmaya yedeklerden dahil olan bir yandan da genç kızların sevgilisi haline gelen Ateş bir türlü bekleneni veremedi. Herkes Ateş'in yetenekli bir şef adayı olduğuna emin. Ancak gelin görün ki bir türlü bekleneni veremiyor. Şefler defalarca bu durumu dile getirse de Ateş'in bir türlü kendisini toparlayamaması sonrası diskalifiye iddiaları kol gezmeye başladı. Peki neler oluyor?