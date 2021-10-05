Yayınlandığı günlere damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dorukta olacak. Bu sezon Hüseyin Avni Danyal'ın veda edeceği dizinin yeni sezon tarihi sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.
İşte sezon finalinde yaşananlar;
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
"Hedefe kendimi koyacağım!"
Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.
Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.