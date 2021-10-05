Yayınlandığı günlere damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dorukta olacak. Bu sezon Hüseyin Avni Danyal'ın veda edeceği dizinin yeni sezon tarihi sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

İşte sezon finalinde yaşananlar;