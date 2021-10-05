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    • Magazin
    • 05.10.2021 14:34
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    • 05.10.2021 14:34
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    EDHO yeni sezon ne zaman, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezonu için geri sayım sürüyor. Levent Ülgen ve Uğur Yücel gibi pek çok ismin kadroya katılacağı dizide bomba ayrılıklar yaşanacak. Bu kapsamda dizinin yeni sezon tarihi izleyicilerin en merak ettiği konulardan birisi oluyor. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman?

    Yayınlandığı günlere damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan dorukta olacak. Bu sezon Hüseyin Avni Danyal'ın veda edeceği dizinin yeni sezon tarihi sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon çekimleri başladı ancak yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Dizinin ekim ayının ortalarına doğru 200. bölümüyle ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte sezon finalinde yaşananlar;

    SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR

    "Hedefe kendimi koyacağım!"

    Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için artık hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir.

    Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır. Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar.

        Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

        Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

        İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.
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        Haberler Magazin EDHO yeni sezon ne zaman, bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak?
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