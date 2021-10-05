Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'tan acı haber geldi. Ünlü sanatçının danışmanı Arzu Acay sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Arzu Acay'ın açıklamaları sonrası Bülent Ersoy'un babasının hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç kimdir? Fikret Erkoç nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

BÜLENT ERSOY'UN BABASI FİKRET ERKOÇ KİMDİR?

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hakkında internette bir bilgi yer almamaktadır. Ancak son olarak usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz (89), geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.