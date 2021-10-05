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    • 05.10.2021 10:20
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    Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç kimdir? Fikret Erkoç nereli, kaç yaşında, neden öldü?

    Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un danışmanı Arzu Acay resmi sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Acay yaptığı açıklamada, "Patronum Bülent Ersoy'un babası Fikret bey amca hakkın rahmetine kavuşmuştur." ifadelerini kullandı. Peki, Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç kimdir? Fikret Erkoç nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte haberin detayı...

    Bülent Ersoy’un babası Fikret Erkoç kimdir?

    Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç'tan acı haber geldi. Ünlü sanatçının danışmanı Arzu Acay sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Arzu Acay'ın açıklamaları sonrası Bülent Ersoy'un babasının hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç kimdir? Fikret Erkoç nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar...

    BÜLENT ERSOY'UN BABASI FİKRET ERKOÇ KİMDİR?

    Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hakkında internette bir bilgi yer almamaktadır. Ancak son olarak usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz (89), geçtiğimiz yıl evinde hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

    Geçtiğimiz nisan ayında annesi Necla Poyraz'ı kaybeden Bülent Ersoy, Show TV'de yayınlanan ve jüri üyesi olduğu TV programında duygusal anlar yaşamıştı.

    İlk kez duygularını dile getiren usta sanatçı, annesinin kendisi için yerinin bambaşka olduğunu vurgularken, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Diva, "Ben tek başımayım. Çocuğum yok, kimsem yok. İnsanları mutlu etmek istiyorum. Anacığıma 'Anne ben de geleceğim, yalnız kalmayacaksın burada' dedim.

        70 yaşımdayım ama yine ana, yine baba hep olmalı. Annemi çok özlüyorum" açıklamasında bulundu. Bülent Ersoy'un yaşadığı acı ve gözyaşları, stüdyodaki herkesi derinden etkiledi.
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