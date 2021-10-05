EDHO'da 7. sezon başlamadan bir oyuncu gidiyor, bir oyuncu geliyor! O ismi Yargı'da görenler şoka uğradı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonu başlamadan adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Yeni sezonu için izleyiciler meraklı bekleyişini sürdürürken dizideki oyunculardan bazıları başka dizilerde kendini gösterince herkes şaşkına uğradı. EDHO'nun bu sezonunda bir çok oyuncu diziden ayrılarak başka dizilere transfer oldu. Kanal D'nin çiçeği burnunda dizisi Yargı'nın oyuncu kadrosuna EDHO'dan yeni isimler dahil oldu.

EDHO'DA KİMLER DİZİYE VEDA ETTİ?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Tufan'ı Hüseyin Avni Danyal Yargı'nın yeni bölümünde izleyicilerin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünü izleyenler Danyal'ı görünce çok şaşırdı. Hal böyle olunca Danyal'ın EDHO'daki akıbeti merak konusu oldu.

EDHO'da nefes kesen sahneleriyle hayranlarını ekran başına kilitleyen başarılı oyuncu Hüseyin Avni Danyal'ın kariyerine Yargı dizisiyle devam edeceği öğrenildi. Danyal'ın uzun bir süredir ekibinde bulunduğu EDHO ile yollarını ayıracağı duyuruldu.

Öte yandan Yargı dizisinde üstlendiği Metin karakteriyle farklı bir soluk kazandıran Hüseyin Avni Danyal, 7.sezonu için sayılı günler kalan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da artık olmayacağı netleşti.

Öte yandan İlyas karakteriyle tanınan Ozan Akbaba'nın da 7. sezonda EDHO'dan ayrılacağı söylentisi konuşuluyor. Ancak Akbaba'nın veda edip etmeyeceği ilk bölümlerde belli olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ve yeni sezon tarihi belli olmadı. Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 7. Sezonun yakında başlayacağı duyuruldu.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı EDHO, Ekim ayında yeni bölümüyle ekrana dönecek.

EDHO'YA PEŞ PEŞE YENİ TRANSFERLER!

EDHO'da ayrılıklar yaşanırken bir yandan da yeni transferler yaşaşnıyor. Dizinin kadrosuna usta oyuncu Uğur Yücel de dahil oldu. Geçen sezon TV 8'deki Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Yücel, Onur Saylak'ın yönetmenliğini yaptığı Uysallar adlı internet dizisinde de Haluk Bilgiler ile başrolde yer aldı.

Son dönemde projelerine hız veren usta oyuncu ayrıca Fatih Akın'ın filminde de oynayacak.