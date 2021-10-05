Tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı Coşkun Sabah hakkında araştırmalar hızlandı. Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programının bugünkü konuğu olan Coşkun Sabah'ın yaşı ve hayatı merak edildi. Hafta içi her gün yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programında hakkında açıklamalarda bulunan Sabah'ın nereli olduğu, yaşı kısaca özel hayatına haberimizde yer verdik. Peki Coşkun Sabah kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? Coşkun Sabah şarkıları neler?
COŞKUN SABAH KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
16 Ekim 1952 Diyarbakır doğumlu olan Coşkun Sabah Süryani asıllı Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve udidir.
Annesi adı Roza, babası adı Tekin'dir. Çok sayıda hit olmuş bestesi olan 1980'li yılların sonunda büyük bir çıkış yakalayıp TSM-Pop ve fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapan Sabah, son zamanların önemli ud virtüözlerindendir.
1990 yılında Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü piyasaya çıkmıtşrı ve 3 milyon satarak Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerinden olmuştur.
Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu dile getirmiştir.
ELEKTRO UDUN YARATICISIDIR!
1997 yılında elektro udu tasarlamış ve sahne performansını artırmıştır. Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.