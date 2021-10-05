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    • Magazin
    • 05.10.2021 10:32
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    • 05.10.2021 10:43
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    Coşkun Sabah kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? Coşkun Sabah şarkıları!

    Coşkun Sabah hakkında sabah saatlerinden itibaren bir çok kişi araştırmalar yapmaya başladı. Google arama motolarında Coşkun Sabah kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? Coşkun Sabah şarkıları neler? şeklindeki sorular araştırılıyor. TV 8 kanalında her sabah yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programının yeni konuğu Coşkun Sabah oldu. Süryani asıllı Türk şarkıcının özel hayatı merak konusu oldu. İşte ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın biyografisi...

    takvim.com.tr
    Coşkun Sabah kimdir?

    Tv8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı Coşkun Sabah hakkında araştırmalar hızlandı. Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programının bugünkü konuğu olan Coşkun Sabah'ın yaşı ve hayatı merak edildi. Hafta içi her gün yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa programında hakkında açıklamalarda bulunan Sabah'ın nereli olduğu, yaşı kısaca özel hayatına haberimizde yer verdik. Peki Coşkun Sabah kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? Coşkun Sabah şarkıları neler?

    COŞKUN SABAH KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

    16 Ekim 1952 Diyarbakır doğumlu olan Coşkun Sabah Süryani asıllı Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve udidir.

    Annesi adı Roza, babası adı Tekin'dir. Çok sayıda hit olmuş bestesi olan 1980'li yılların sonunda büyük bir çıkış yakalayıp TSM-Pop ve fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapan Sabah, son zamanların önemli ud virtüözlerindendir.

    1990 yılında Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü piyasaya çıkmıtşrı ve 3 milyon satarak Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerinden olmuştur.

    Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu dile getirmiştir.

    ELEKTRO UDUN YARATICISIDIR!

    1997 yılında elektro udu tasarlamış ve sahne performansını artırmıştır. Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.

        ÇOŞKUN SABAH EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

        69 yaşındaki Coşkun Sabah evli ve iki kız babasıdır, kızına annesinin adını vermiştir. Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir.

        Diskografisi

        Albüm - LP

        1979 - Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma - Burç LP-505

        1980 - Armağan - Erenler LP-207

        1981 - Aşk Kitabı - Polydor LP-2480545

        1982 - Bir Pazar Günü - Balet LBN-246

        1983 - Son Buluşmamız - Oskar LP-234

        1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya LP 7470

        1986 - Hatıram Olsun - Oskar LP-252

        1986 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya LP 7516

        1987 - Benimsin - Oskar LP-87.34.Ü.041

        1989 - Ağlamak İstiyorum - Emre Plak LP-88.34.Ü.029

        1990 - Beni unutma - Aşığım Sana - Emre Plak LP-548

        2012 - Ağlamak istiyorum - Anılar - Emre Plak 1012

        Albüm - Kaset

        1979 - İşte Bizim Hikâyemiz - Türküola Almanya 1123

        1981 - Aşk Kitabı - Türküola Almanya 1499

        1982 - Bir Pazar Günü - Balet 6083

        1983 - Coşkun Sabah 3 / Beddua - Minareci Almanya 3688

        1983 - Son Buluşmamız - Oskar

        1983 - Bir Pazar Günü - Türküola Almanya 1717

        1983 - Son Buluşmamız - Türküola Almanya 1785

        1984 - Acı Hatıralar - Türküola Almanya 1855

        1985 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 1952

        1986 - Beddua - Minareci Almanya 4180

        1986 - Hatıram Olsun - Oskar 252

        1986 - Elveda Gençliğm - Türküola Almanya 2292

        1987 - Benimsin - Minareci Almanya 4219

        1988 - Özel Konseri - Oskar 042

        1988 - Gel Gelebilirsen - Tim 021

        1989 - Biz Ayrılamayız - Aziz Plak

        1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 585

        1989 - Ağlamak İstiyorum - Minareci Almanya 4320

        1989 - Sevene Sor - Oskar 062

        1989 - Biz Ayrılamayız - Uzelli Almanya 175

        1990 - Beni Unutma / Aşığım Sana - Emre Plak 609

        1990 - Hatıram Olsun - Türküola Almanya 2385

        1991 - Haberin Var mı - Emre Plak 616

        1992 - Hep Sen Varsın - Minareci Almanya 4531

        1995 - Hatıralar - Best Of - Emre Plak 615

        Albüm - CD

        1989 - Ağlamak İstiyorum / Anılar - Emre Plak 001

        1990 - Beni Unutma / Aşığım Sana - Emre Plak 013

        1991 - Haberin Var Mı - Emre Plak 026

        1992 - Kör Aşık - İsyanlardayım - Emre Plak 033

        1993 - Alıştım Sana - Raks Müzik

        1994 - İşte Coşkun Sabah - Raks Müzik

        1995 - Ayrılmayalım - Mert Müzik

        1997 - Şahika - Mert Müzik

        1998 - Bir Gün Gelecek - İdobay

        2003 - Okyanus & Best Of - Seyhan Müzik

        2011 - Aşk Kitabı - Ossi Müzik

        2014 - Nihayet - DMC
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        Haberler Magazin Coşkun Sabah kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? Coşkun Sabah şarkıları!
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