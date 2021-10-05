Coşkun Sabah kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Evli mi? Çocuğu var mı? Coşkun Sabah şarkıları!

1990 yılında Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü piyasaya çıkmıtşrı ve 3 milyon satarak Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerinden olmuştur.

Kütahya'da yapılan konserinde şimdiye kadar yaptığı en iyi bestesinin Anılar olduğunu dile getirmiştir.

ELEKTRO UDUN YARATICISIDIR!

1997 yılında elektro udu tasarlamış ve sahne performansını artırmıştır. Sabah, elektro udunun patentini almadığı için çok pişmanlık duymaktadır. Elektro ud ile sahnede daha aktif olan Sabah, artık sahneye hep bu udla çıkmaktadır.