Artık yerinde yeller esecek duyanın iki gözü iki çeşme! Bir Zamanlar Çukurova'dan giden gidene

Bir Zamanlar Çukurova'da fragmanla duyurulan ayrılık gelişmesi seyircileri şok etti. Fekeli karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü ismin vedası fragmanda belli oldu. Murat Ünalmış ve Hande Soral'ın bu sezon veda ettiği dizide başrol isimlerden birisi daha veda ediyor. Ali Rahmet Fekeli karakteriyle dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan usta oyuncu Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'nın gelecek hafta izleyicisiyle buluşacak olan 107. bölümünde senaryo gereği ölerek diziye veda edecek. Fekeli'nin cenaze töreni ise ilçede hüzün havası estirecek. Ayrıca Çukurova'da son sahnesini çeken Kerem Alışık'ın İstanbul'a döndüğü bilgisine de yer verildi.

ALİ RAHMET FEKELİ'NİN VEDASI

13 Eylül 2018 tarihinde bu yana izleyicilerini ekran başında soluksuz bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşanacak.