Yerle yeksan olacak derken insafa geldi! Özge Yağız'lı İçimizden Biri dizisini ipten kurtaran karar

Havva, her şeyin bir plan olduğunu öğrenince babasına çok kırıldı. Hacı Hünkar, Adam ne yaparsa yapsın onu damat olarak kabul etmiyordu. Adam ise Havva'ya olan aşkını ve kendisinin de bir Türk olduğunu kanıtlayabilmek için pes etmeden çabalamaya devam etti.