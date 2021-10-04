Yerle yeksan olacak derken insafa geldi! Özge Yağız'lı İçimizden Biri dizisini ipten kurtaran karar

Özge Yağız'lı İçimizden Biri dizisini ipten kurtaran karar! Yerle yeksan olacak derken insafa geldi. İlk olarak Show TV ekranlarında pazar günleri izleyicisiyle buluşan İçimizden Biri dizisi ilk 3. bölümünün reyting sonuçlarına bakıldığında bekleneni veremedi. Dizinin reyting sıralamasında bekleneni veremesi nedeniyle Show TV bir karar aşamasına geldi. Başta dizinin final yapmasına karar verilse de daha sonra alınan karardan vazgeçildi. Güzel oyuncu Özge Yağız ve Bora Akkaş'ın başrollerinde yer aldığı İçimizden Biri'nin yayın günü revize edildi. İçimizden Biri bu haftadan itibaren salı günü izleyicisiyle buluşacak.
FİNAL KARARI ALINMIŞTI
İçimizden Biri dizisi flaş bir kararla son anda final yapmaktan kurtuldu. Yayıncı kuruluş Show TV kararını son anda değiştirdi.
Başrol Özge Yağız'ın "Ben ilk kez bu kadar huzurlu bir oyuncu kadrosu ile çalışıyorum, çok keyif alıyorum, çok eğleniyorum" olarak tarif ettiği İçimizden Biri dizisiyle ilgili tam final kararı alınmışken Show TV son anda bir karar alarak dizinin yayın gününde değişikliğe gitti.
Yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin sıkı takipçileri derin bir oh çekti. İçimizden Biri alınan son kararla birlikte, 4 Ekim Salı günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.