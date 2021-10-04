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    • Magazin
    • 05.10.2021 09:10
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    • 05.10.2021 09:11
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    Gülşen hiç giymemiş kadar oldu nereye bakacağını şaşırdı kimisi kafasını bile çevirdi! Gülşen'i böyle görmeye alıştık gibi

    Ünlü şarkıcı Gülşen iddialı sahne kıyafetlerini tercih etmeye devam ediyor... Geçtiğimiz günlerde giydiği transparan sahne kıyafetiyle olay yaratan Gülşen, o gün bugündür iddialı tavrını sürdürmeye devam ediyor. Eşi Ozan Çolakoğlu'yla Londra'ya taşınma kararı alan Gülşen önceki gün giydiği sahne kıyafetiyle yine adından söz ettirmesini bildi. Ancak gelin görün ki Gülşen, o pozları kısa sürede Instagram hesabından kaldırdı. Tam bu şok yaşanırken Gülşen'den konuya dair açıklama geldi. Öte yandan Gülşen'in sahne kıyafeti 'yok artık' dedirten cinstendi.

    Gülşen hiç giymeseydin! Öyle bir şey giydi ki herkes nereye bakacağını şaşırdı

    Gülşen hiç giymeseydin! Öyle bir şey giydi ki herkes nereye bakacağını şaşırdı! Artık alıştık önce sildi sonra da 'silinmiş' dedi... Tarzıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Gülşen, Ankara konserindeki iddialı sahne kostümüyle yine olay oldu. Daha önce de pek çok defa sahne kıyafetiyle olay yaratan Gülşen yine yaptı yapacağını. Gülşen konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştıktan sonra sildi. Ancak ünlü şarkıcı fotoğrafları yeniden yükledi. İşte Gülşen'in olay yaratan kareleri.

    Ünlü şarkıcı Gülşen geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle magazin gündemine oturmuştu. Gülşen gelen eleştirelere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

    Önceki akşam Ankara'da konser veren Gülşen, iddialı sahne kıyafetiyle beğeni topladı.

        Gülşen, Ankara'da sahne aldığı fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Bacak ve göğüs dekolteli kıyafet tercih eden şarkıcı, daha sonra paylaştığı dört kareyi sildi.

        Şarkıcı Gülşen'e takipçileri 'fotoğrafları neden sildin?' diye sorunca ünlü şarkıcı bir süre sonra fotoğrafları tekrar paylaştı.

        AYNI POZLARI YENİDEN YÜKLEDİ

        Gülşen'in kareleri yanlışlıkla sildiği ortaya çıktı. Karelerin silinmesinden sonra çıkan haberler i okuyup durumu fark eden şarkıcı, aynı pozları yeniden yükledi.

            "SAHİDEN SİLMİŞİM"

            Şarkıcı bir takipçisinin, "Önce paylaşıp daha sonra sildi diye okudum. Bakmaya gelmiştim" yorumuna, "Ben de okudum bakmaya geldim. Sahiden de silmişim yanlışlıkla" karşılığını verdi.

            Gülşen'in karelerine beğeni yağdı.

            Seda Sayan da Gülşen'in fotoğraflarına "Harikasın" yorumu yaptı.
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            Haberler Magazin Gülşen hiç giymemiş kadar oldu nereye bakacağını şaşırdı kimisi kafasını bile çevirdi! Gülşen'i böyle görmeye alıştık gibi
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