Gülşen hiç giymeseydin! Öyle bir şey giydi ki herkes nereye bakacağını şaşırdı! Artık alıştık önce sildi sonra da 'silinmiş' dedi... Tarzıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Gülşen, Ankara konserindeki iddialı sahne kostümüyle yine olay oldu. Daha önce de pek çok defa sahne kıyafetiyle olay yaratan Gülşen yine yaptı yapacağını. Gülşen konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştıktan sonra sildi. Ancak ünlü şarkıcı fotoğrafları yeniden yükledi. İşte Gülşen'in olay yaratan kareleri.