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    • Magazin
    • 05.10.2021 09:09
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    • 05.10.2021 09:10
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    Masterchef Safanur'un yediği burnundan geldi Mehmet Yalçınkaya uluorta ezdi 'sence biz onu alır mıyız Safanur...'

    TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te, heyecan her geçen gün artıyor. Yarışmacıların en iyi yemekleri yaparak Türkiye'nin Masterchef'i olmak için ter döktükleri yarışmada önceki akşam eleme heyecanı yaşandı. Potadan çıkıp bir sonraki haftaya geçmek için emek veren yarışmacılar ne var ne yoksa ortaya döktü. Potada olan isimlerden biri de, mor saçlarıyla dikkat çeken genç yarışmacı Safanur Bol'du. Safanur Bol öyle bir harekette bulundu ki jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya buna sessiz kalamadı.

    Mehmet Yalçınkaya Masterchef Safanur’un yediğini burnundan getirdi!

    Mehmet Yalçınkaya Masterchef Safanur'un yediğini burnundan getirdi! Anında müdahale 'nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin'... Masterchef'in önceki bölümüne Mehmet Yalçınkaya'nın, Safanur Bol'a yaptığı uyarı damgasını vurdu. Potadan çıkmak ve yarışmaya devam etmek için ter döken Safanur Bol öyle bir harekette bulundu ki Mehmet Yalçınkaya hemen olaya müdahale etti. Mehmet Şef, Safanur'a 'nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin' dedi. İşte detaylar...

    MasterChef Türkiye son bölümde, bu haftanın eleme adayları olan Milhan, Araz, Safanur, Ateş, Mustafa ve Şükrü eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Ünlü şefler ise yarışmacılara ana ürün olarak fındık verdi ve yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.

    Safanur ise tabağını süre dolmadan hazırlamayı başardı. Önünde tabağı tutan Safanur, yemekten artanları yemeye başladı.

    Mehmet Şef ise eleme adayları arasında yer alan Safanur'un hareketine tepki gösterdi. Mehmet Şef, Safanur'a "Nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin" dedi.

        Safanur'un bu hareketinin çok riskli olduğunu söyleyen Şef Mehmet Yalçınkaya "Şu anda nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin. Tabak elinde ve diğerini yiyorsun. Oradan bir parça tabağın üzerine düşse sence biz onu alır mıyız? Tatmayız yemeğini. Üstelik kırılabilir bir şey yiyorsun" dedi.

        Safanur ise bu riskli hareketine rağmen ilk turda en başarılı 3 yarışmacıdan biri oldu ve MasterChef'te kalmayı garantiledi.

        Saç rengi ile yarışmanın ilk günlerinden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Safanur, Masterchef izleyicilerinin de yakın markajına girmiş durumda. Mor renk saçlarıyla yarışmaya renk katan Safanur'un eski hali ve siya saçlı zamanları merak ediliyor.

            Masterchef Safanur Kimdir?

            Mor saçları ile dikkatleri üzerine çeken Safanur Bol, 19 Ağustos 1998 tarihinden Bursa Gemlik'te dünyaya gelmiştir. Üç çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Safanur Bol, ilk, orta ve lise eğitimini Bursa Gemlik'te tamamlamıştır.

            Daha sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümünü tam burslu olarak kazanmıştır. Yaklaşık altı senedir İzmir'de yaşayan Masterchef Safanur, şimdilerde ise Ege Üniversitesi Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üstüne yüksek lisans yapmaktadır.

            Safanur Bol, Michelin yıldızlı La Mere Brazier başta olmak üzere bir çok önemli işletmede, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere staj yapmıştır. Ailesinin ve yakın arkadaşlarının yoğun baskısı ve desteği ile Masterchef Türkiye elemelerine katılmaya karar veren Safanur, elemeleri geçtikten sonra dün akşam yayınlanan bölümde de ana kadroya adını yazdırmayı başarmıştır.
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