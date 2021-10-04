Masterchef Safanur'un yediği burnundan geldi Mehmet Yalçınkaya uluorta ezdi 'sence biz onu alır mıyız Safanur...'

Safanur'un bu hareketinin çok riskli olduğunu söyleyen Şef Mehmet Yalçınkaya "Şu anda nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin. Tabak elinde ve diğerini yiyorsun. Oradan bir parça tabağın üzerine düşse sence biz onu alır mıyız? Tatmayız yemeğini. Üstelik kırılabilir bir şey yiyorsun" dedi.