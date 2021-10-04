Masterchef Safanur'un yediği burnundan geldi Mehmet Yalçınkaya uluorta ezdi 'sence biz onu alır mıyız Safanur...'

Mehmet Yalçınkaya Masterchef Safanur'un yediğini burnundan getirdi! Anında müdahale 'nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin'... Masterchef'in önceki bölümüne Mehmet Yalçınkaya'nın, Safanur Bol'a yaptığı uyarı damgasını vurdu. Potadan çıkmak ve yarışmaya devam etmek için ter döken Safanur Bol öyle bir harekette bulundu ki Mehmet Yalçınkaya hemen olaya müdahale etti. Mehmet Şef, Safanur'a 'nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin' dedi. İşte detaylar...
MasterChef Türkiye son bölümde, bu haftanın eleme adayları olan Milhan, Araz, Safanur, Ateş, Mustafa ve Şükrü eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Ünlü şefler ise yarışmacılara ana ürün olarak fındık verdi ve yaratıcı yemekler yapmalarını istedi.
Safanur ise tabağını süre dolmadan hazırlamayı başardı. Önünde tabağı tutan Safanur, yemekten artanları yemeye başladı.
Mehmet Şef ise eleme adayları arasında yer alan Safanur'un hareketine tepki gösterdi. Mehmet Şef, Safanur'a "Nasıl bir hata yaptığının farkında değilsin" dedi.