Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Tuğçe Demirbilek kimdir? Masterchef Danilo Zanna ile boşanıyorlar mı?

Magazin gündemine bomba gibi düşen bir haber sonrasında Tuğçe Demirbilek kimdir? Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları yoğun bir şekilde araştırılır oldu. TV8'in fenomen yarışması Masterchef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Sempatik jüri üyelerinden biri olan Danilo Zanna'nın hayatı oldukça merak ediliyor. Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek ile boşanıyor haberleri büyük yankı uyandırdı ve araştırmalar hız kazandı. Danilo Zanna ve eşinin hayatı hakkında detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.
DANİLO ZANNA İLE TUĞÇE DEMİRBİLEK BOŞANIYOR MU?
Hürriyet'in haberine göre, Etiler'de birlikte yaşadıkları evden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıkmış.
Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı henüz bilinmiyor.
TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?
Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Tuğçe Demirbilek Giresunludur. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:
"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik"