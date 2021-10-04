TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilk sezonunu merakla takip eden izleyiciler yeni sezon hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? İşte detaylar...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son fragmanda "Yakında başlayacak" açıklaması yer aldı.
İşte merak edilenler;
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ ÖZET
Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.
İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?