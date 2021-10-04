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    • Magazin
    • 04.10.2021 10:26
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    • 04.10.2021 10:26
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    Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir, konusu nedir?

    Geçen sezon Uyanış Büyük Selçuklu adıyla izleyicisinin karşısına çıkan dizi bu sezon Alparslan Büyük Selçuklu olarak ekranlarda yerini alacak. Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon tarihinin Akli Film tarafından ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? İşte merak edilenler...

    Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

    TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Uyanış Büyük Selçuklu'nun ilk sezonunu merakla takip eden izleyiciler yeni sezon hakkında yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir, konusu nedir? İşte detaylar...

    ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son fragmanda "Yakında başlayacak" açıklaması yer aldı.

    İşte merak edilenler;

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SEZON FİNALİ ÖZET

    Sabbah ve Mitras, Baturalp ve Başulu ile birlikte Sencer ve Tapar'ı da tuzağa düşürmüştür. Selçuklulara altın darbeyi sonunda vurabileceklerini düşünen Sabbah ve Mitras, karşılarında birden Melikşah'ı bulmuştur.

    İki taraf arasında yaşanacak mücadele sonucunda taraflar önemli bir yara alacaktır. Melikşah, sonunda Sabbah ve Mitras'ı ortadan kaldırmayı başarabilecek midir?

        Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürmeye kararlı olan Baturalp, yaşadığı bu tuzak sonucunda kardeşiyle birlikte gitmekte hala ısrarcı olacak mıdır? Melikşah ile Baturalp arasındaki yüzleşmede neler yaşanacaktır? Melikşah'ın Başulu'ya karşı olan duyguları, saraydaki düzeni nasıl etkileyecektir? Batıniler'e karşı büyük bir savaş açan Selçuklular'ın hamleleri, Sabbah'ı nasıl etkileyecektir?

        Kuvel Kalesi fethini durdurmak için elinden geleni yapan Sabbah ile Mitras'ın Melikşah'a karşı olan mücadelelerinde hangi taraf galip gelecektir? Takipleri sonucunda Terken'in Karahanlı askerlerini çağırttığını öğrenen ve Terken ile Tacülmülk'ü hiç beklemedikleri anda yakalayan Zübeyde Hatun, bu durumu Melikşah'a iletecektir.

        Melikşah, Terken ile Tacülmülk'ün bu gizli planı karşısında nasıl bir karar alacaktır? Kuvel Kalesi fethinin ardından son bir görev için Nizamülmülk'le yola koyulmayı planlayan Melikşah'ın geçmişe, atalarına dair duyacakları yepyeni bir sayfa açacaktır.
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