Oğuzhan Koç kimdir? O Ses Türkiye yeni jürisi Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sempatik ismin sevilisi kim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Fenomen yarışma O Ses Türkiye dün itibariyle yeni sezonuyla TV8'de yayınlanmaya başlandı ve yeni yarışmacı Oğuzhan Koç en çok dikkat çeken isimler arasında yer aldı. İşte hayatına dair tüm bilgiler...
O SES TÜRKİYE JÜRİSİ OĞUZHAN KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Şu sıralar Demet Özdemir ile birliktedir.
Uyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erzincan depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde eğitim gören Oğuzhan Koç'un, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde kaydı bulunmaktadır.
2007'de BKM oyuncularının arasına katılan Koç, Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programında skeçler yazıp oynadı. Bu dönemde rol aldığı skeçler sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başladı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol alan Oğuzhan Koç, 2013 yılında Ben Hala Rüyada adlı ilk albümünü çıkarmıştır.