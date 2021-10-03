Oğuzhan Koç kimdir? O Ses Türkiye yeni jürisi Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sempatik ismin sevilisi kim?

Ödülleri:

2011 – 17.Kral Tv Video Müzik Ödülleri – En İyi Film Müziği (Çok Filim Hareketler Bunlar)

2011 – 1.Pal Fm Müzik Ödülleri – En İyi Düet (Giden Günlerim Oldu)

2014 – 2.Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2014 – 41.Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2014 – Sakarya Üniversitesi Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı

2015 – 22.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Sanatçısı

2015 – Arel Üniversitesi 4.Medya ve Sanat Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Şarkı/Erkek (Ben Halâ Rüyada)