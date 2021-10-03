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    • 03.10.2021 16:45
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    Oğuzhan Koç kimdir? O Ses Türkiye yeni jürisi Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sempatik ismin sevilisi kim?

    Oğuzhan Koç kimdir? TV8’in fenomen yarışması O Ses Türkiye dün itibariyle yeni sezonuna başladı. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınının yoğun şekilde yaşanmasından dolayı yayınlanmamıştı ve bu sezon iple çekiliyordu. O Ses Türkiye yeni jürisi Oğuzhan Koç oldu ve hayatına dair bilgiler de izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Hem şarkıcı olan hem de oyunculuk yapan sempatik ismin sevilisi kim? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Oğuzhan Koç kimdir?

    Oğuzhan Koç kimdir? O Ses Türkiye yeni jürisi Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sempatik ismin sevilisi kim? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Fenomen yarışma O Ses Türkiye dün itibariyle yeni sezonuyla TV8'de yayınlanmaya başlandı ve yeni yarışmacı Oğuzhan Koç en çok dikkat çeken isimler arasında yer aldı. İşte hayatına dair tüm bilgiler...

    O SES TÜRKİYE JÜRİSİ OĞUZHAN KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Şu sıralar Demet Özdemir ile birliktedir.

    Uyuncu ve müzisyen Oğuzhan Koç, 13 Mayıs 1985 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde dünyaya gelmiştir. Erzincan depremi sonrasında ailesiyle birlikte Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü'nde eğitim gören Oğuzhan Koç'un, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümünde kaydı bulunmaktadır.

    2007'de BKM oyuncularının arasına katılan Koç, Çok Güzel Hareketler Bunlar isimli komedi programında skeçler yazıp oynadı. Bu dönemde rol aldığı skeçler sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başladı. 2009 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Neşeli Hayat filminde rol alan Oğuzhan Koç, 2013 yılında Ben Hala Rüyada adlı ilk albümünü çıkarmıştır.

        2010 yılında BKM Mutfak oyuncularının yazıp yönettiği Çok Filim Hareketler Bunlar adlı filmde rol alan Oğuzhan Koç, 17. Kral Müzik Ödülleri'nde filmin müzikleriyle 'En İyi Film Müziği' ödülüne layık görülmüştür.

        2014-2015 yıllarında "O Ses Çocuklar" isimli ses yarışmasında jüri koltuğuna oturan Oğuzhan Koç ayrıca, 2013 yılında Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile birlikte Üç Adam isimli televizyon programını sunmuştur. Oğuzhan Koç, Boğa burcudur. 1.70 boyunda 62 kilodur

        Albümleri:

        2013 – Ben Hala Rüyada
        2020 – Ev

        Single'ları:

        2015 – Aşkla Aynı Değil (Gülben Ergen ile düet)
        2016 – Bulutlara Esir Olduk
        2017 – Küsme Aşka
        2017 – Aşinayız (Murat Dalkılıç ile düet)
        2018 – Beni İyi Sanıyorlar
        2018 – Takdir-i İlahi
        2019 – Sükut-u Hayal

        Diziler ve filmler:

        2018 – Jet Sosyete (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
        2018 – Yol Arkadaşım 2 (Onur) (Sinema Filmi)
        2017 – Yol Arkadaşım (Onur) (Sinema Filmi)
        2015 – Bana Baba Dedi (Bora) (TV Dizisi)
        2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar
        2009 – Neşeli Hayat (Timur) (Sinema Filmi)
        2008 – 2010 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (TV Dizisi)

            Ödülleri:

            2011 – 17.Kral Tv Video Müzik Ödülleri – En İyi Film Müziği (Çok Filim Hareketler Bunlar)
            2011 – 1.Pal Fm Müzik Ödülleri – En İyi Düet (Giden Günlerim Oldu)
            2014 – 2.Türkiye Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
            2014 – 41.Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı
            2014 – Sakarya Üniversitesi Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı
            2015 – 22.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Sanatçısı
            2015 – Arel Üniversitesi 4.Medya ve Sanat Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Şarkı/Erkek (Ben Halâ Rüyada)
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            Haberler Magazin Oğuzhan Koç kimdir? O Ses Türkiye yeni jürisi Oğuzhan Koç kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Sempatik ismin sevilisi kim?
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