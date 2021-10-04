Alparslan Büyük Selçuklu'da rotasını başkalaştıracak hamle! 20'si aniden gitti derken şimdi de... Kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başran Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Artık ilk bölüm için heyecan bekleyiş başladı. Dizi yepyeni bir kadroyla ekranlarda olacak. Projenin oyuncu kadrosu başta olmak üzere her şeyi değişiklik yaşandı. Dizi bu sezon Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten büyük hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri izleyicisine aktaracak. Son olarak bir ismin daha vedası da dikkatleri üzerine çekti. Barış Arduç, Fahriye Evcen, Ferit Kaya, Esila Umut, Barış Bağcı, Erdinç Gülener ve Gizem Karaca'nın ön planda olacağı projede kadro yeniden dizayn edildi.

İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK

Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.