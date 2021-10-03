Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.10.2021 09:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2021 09:11
    ABONE OL

    Reyting pastasında dilim savaşları başladı! Ayağının tozuyla gelen Barbaroslar, Camdaki Kız'a karşı direnç kaybında! Zirvenin hakimi...

    Yeni sezonun başlamasıyla diziler arasındaki rekabet yarışı arşa çıktı. Özellikle perşembe akşamları 3 iddialı yapım arasında reyting savaşları her geçen hafta kızışmaya başladı. TRT 1'in Barbaroslar'ı, Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi ve ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova'sı arasında mekik dokuyan izleyicilerin de kafası bir hayli karıştı.

    takvim.com.tr
    Ayağının tozuyla gelen Barbaroslar, Camdaki Kız’a karşı direnç kaybında!

    Sezon finaline giren dizilerin ard arda yeni sezonları başladı. Bu nedenle kanalların reyting mücadelesi iyice körüklendi. Özellikle perşembe akşamları 3 dizi arasında büyük bir rekabet kol geziyor. Camdaki Kız, Barbaroslar ve Çukurova dizileri arasında izleyiciler adeta mekik dokuyor. Fakat Kanal D'nin kitap uyarlaması olan dizisi Camdaki Kız, 2. sezonu ile reytingleri kırdı geçti. Perşembe akşamlarına hızlı bir giriş yapan Barbaroslar dizisi ise reyting pastasından büyük bir dilim aldı. 4. sezonuyla ekranlara dönüş yapan iddialı yapım Bir Zamanlar Çukurova dizisi ise seyirciyi elinde tutmayı başarıyor.

    Yeni sezonun başlaması ile diziler ard arda yeni bölümlerini yayınlamaya başladı, reyting savaşları iyice kızıştı. Perşembe akşamları ise 3 kanal arasında tam bir reyting savaşı yaşanıyor. Camdaki Kız'ın başlaması TRT'nin yeni dizisi Barbaroslar'ı zora soktu Çukurova ise zirveyi zorluyor.

    Ekranlarda reyting savaşı yeni sezonun başlaması ile iyice kızıştı. Bir yanda yeni başlayan iddialı diziler bir yanda ise en çok izlenen dizilerin yeni bölümleri seyircisi ile buluştu. En çok izlenen ve ses getiren dizilerin ekran sahibi TRT ise büyük umutlar bağladığı Barbaroslar: Akdeniz Kılıcını seyircinin beğenisine sundu.

        Özellikle perşembe akşamları ekranlarda tam bir reyting savaşı yaşanıyor. Camdaki Kız'a Hayri karakterinin dahil olması ile seyircinin ilgisi Kanal D'ye kaydı. Perşembe akşamı seyirciyi elinde tutan bir başka iddialı yapım ise kuşkusuz ATV'deki Bir Zamanlar Çukurova dizisi.

        TRT 1'in fragmanlarını haftalar öncesinde yayınladığı, oyuncu kadrosu ve çekim kalitesi ile seyirciye adeta görsel şölen yaşatan dizisi Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı ise perşembe akşamlarına hızlı bir giriş yapan reyting pastasından büyük bir dilim alan yapımı oldu.

        Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler gibi başarılı oyuncuların olduğu dizi özellikle ilk bölümü ile seyirciyi ekran başına kilitmeyi başardı ve tüm katagorilerde birinci oldu.

        Fakat Kanal D'nin kitaptan uyarlama olan dizisi Camdaki Kız, özellikle 2. sezonu ile büyük sıçrayış yaptı. Seyirci tarafından merakla beklenen Hayri karakterinin diziye dahil olması ve Cihangir Ceylan'ın oyunculuğu perşembe akşamları ekran başındaki karasız seyirciyi kendine çekti.

        Geçtiğimiz perşembe günü 3. bölümü yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz Kılıcı ise reytinglerde düşüşe geçti. ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın da gerisi kalan dizi 3. oldu.

            Diziler arasında çok çetin bir rekabetin yaşandığı perşembe akşamları AB ve ABC1 kategorilerinde günü ikinci bitiren Barbaroslar dizisi sıralama olarak giderek gerilese de hala günün en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başarıyor.

            BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU - OYUNCULARI!

            Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Caner Topçu, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Melis Babadağ ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

            Yapımcılığını ES Film'in yaptığı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da devam ediyor.

            Dizinin oyuncularından Pelin Akil Altan. çekim yerleriyle ilgili açıklamada bulunmuştu. platosunun çok gerçekçi olduğunu ifade eden oyuncu Pelin Akil Altan ise, şunları söylemişti. "İnanılmaz bir platonun içindeyiz. İnanılmaz bir dekor var. Oyunculuk yaparken gerçekten o döneme ait, içindeymiş gibi hissediyorsunuz."
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Emekliye en az 1.695 TL
            Haberler Magazin Reyting pastasında dilim savaşları başladı! Ayağının tozuyla gelen Barbaroslar, Camdaki Kız'a karşı direnç kaybında! Zirvenin hakimi...
                SON DAKİKA