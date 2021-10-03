Reyting pastasında dilim savaşları başladı! Ayağının tozuyla gelen Barbaroslar, Camdaki Kız'a karşı direnç kaybında! Zirvenin hakimi...

Sezon finaline giren dizilerin ard arda yeni sezonları başladı. Bu nedenle kanalların reyting mücadelesi iyice körüklendi. Özellikle perşembe akşamları 3 dizi arasında büyük bir rekabet kol geziyor. Camdaki Kız, Barbaroslar ve Çukurova dizileri arasında izleyiciler adeta mekik dokuyor. Fakat Kanal D'nin kitap uyarlaması olan dizisi Camdaki Kız, 2. sezonu ile reytingleri kırdı geçti. Perşembe akşamlarına hızlı bir giriş yapan Barbaroslar dizisi ise reyting pastasından büyük bir dilim aldı. 4. sezonuyla ekranlara dönüş yapan iddialı yapım Bir Zamanlar Çukurova dizisi ise seyirciyi elinde tutmayı başarıyor.
Yeni sezonun başlaması ile diziler ard arda yeni bölümlerini yayınlamaya başladı, reyting savaşları iyice kızıştı. Perşembe akşamları ise 3 kanal arasında tam bir reyting savaşı yaşanıyor. Camdaki Kız'ın başlaması TRT'nin yeni dizisi Barbaroslar'ı zora soktu Çukurova ise zirveyi zorluyor.
Ekranlarda reyting savaşı yeni sezonun başlaması ile iyice kızıştı. Bir yanda yeni başlayan iddialı diziler bir yanda ise en çok izlenen dizilerin yeni bölümleri seyircisi ile buluştu. En çok izlenen ve ses getiren dizilerin ekran sahibi TRT ise büyük umutlar bağladığı Barbaroslar: Akdeniz Kılıcını seyircinin beğenisine sundu.