Kutsi kiminle evli, çocuğu var mı? Kutsi ne demek? Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Doktorlar'ın başrol oyuncularından Kutsi'nin özel hayatı merak edildi. Dizideki Levent karakteriyle tanınan Kutsi daha sonra bir çok dizide oynamaya devam etti. Peki Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Kutsi kiminle evli, çocuğu var mı? Kutsi ne demek? Tam adı Ahmet Kutsi Tecer olan sanatçının isminin anlamı ise 'Kutsal'dır. İşte Kutsi hakkında merak edilenler...
KUTSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Tam adı Ahmet Kutsi Karadoğan'dır. 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusudur. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.
Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkarmıştır. Daha sonra 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkartmıştır.
Bir kız kardeşi vardır. Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.
KUTSİ NE DEMEK, ANLAMI NE?
Kutsi 'kutsal' anlamındadır.
KUTSİ KİMİNLE EVLİ, ÇOCUĞU VAR MI?
Sinem Bayraktutar'la 30.08.2008 tarihinde evlendi. Kutsi'nin 24.09.2009 tarihinde kızı "Ceylin Ada" dünyaya geldi.
Cengiz Kurtoğlu'nun da büyük desteğini alan Kutsi, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor albümünde "Duvardaki Resmin" şarkısı ile sesini daha da duyurmaya başlamış ve kolay kolay unutulmayacağını göstermiştir.
Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.
Profesyonel müzisyenlik kariyeri olan Kutsi 5 albüm çıkarmış ve hep hit parçalarıyla çok konuşulmuştur. "Sana Ne, Bomboşum Buralarda, Ağlama Kalbim, Aşkın Gururu, Geçer, Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor, Olay Olacak Aşkımız, Hediyem Olsun, İlan-ı Aşk, Doğum Günü, Konuşmayacağım, Aşk Celladı, Helal Etmiyorum, Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim, Zor Olsa da, Melek ve Kapımı Çal, Son Mektup, Bambaşka, Haram Olsun, Soran Yok" albümlerinin istatistiği bunu kanıtlamaktadır.