Kutsi kiminle evli, çocuğu var mı? Kutsi ne demek? Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Doktorlar'ın başrol oyuncularından Kutsi'nin özel hayatı merak edildi. Dizideki Levent karakteriyle tanınan Kutsi daha sonra bir çok dizide oynamaya devam etti. Peki Kutsi kimdir, kaç yaşında, nereli? Kutsi kiminle evli, çocuğu var mı? Kutsi ne demek? Tam adı Ahmet Kutsi Tecer olan sanatçının isminin anlamı ise 'Kutsal'dır. İşte Kutsi hakkında merak edilenler...

KUTSİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tam adı Ahmet Kutsi Karadoğan'dır. 16 Mart 1973 tarihinde Malatya'da doğmuştur. Türk şarkıcı, besteci, söz yazarı ve dizi oyuncusudur. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır.

Anne adı Hatice, baba adı Şinasi'dir. 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkarmıştır. Daha sonra 2005 yılında Erol Köse Production tarafından "Sana Ne" albümünü çıkartmıştır.

Bir kız kardeşi vardır. Ayrancı Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir. Mimarlığı yarıda bırakmıştır.