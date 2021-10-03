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    • 04.10.2021 09:10
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    • 04.10.2021 09:10
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    Squid Game dalgona candy - şekeri tarifi! Squid Game şekeri (kurabiyesi) nasıl yapılır?

    Gerek sosyal medyada gerek sosyal hayatta en çok konuşulan diziler arasına giren Squid Game, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizide yer alan dalgona şekeri izleyicelerinoldukça dikkatini çekiyor. Diziyi izleyenler Squid Game şekeri yapımını araştırıyor. Sosyal medya platformlarından da sıklıkla paylaşılan Squid Game şekeri tarifine haberimizde yer verdik. Peki, Squid Game şekeri (kurabiyesi) nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Squid Game şekeri kurabiyesi nasıl yapılır? Squid Game dalgona candy - şekeri tarifi!

    Kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Squid Game dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Kore çocuk oyunlarını oynayarak yüklü miktarda para için savaşan ve hayatlarını hiçe sayan Squid Game dizisinde 'Dalgona şekeri yapımı' oldukça popüler hale geldi. Diziyi izleyenler Squid Game şekeri yapımını araştırıyor. Sosyal medya platformlarından da sıklıkla paylaşılan Squid Game şekeri tarifine haberimizde yer verdik. Peki, Squid Game şekeri (kurabiyesi) nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    SQUİD GAME ŞEKERİ NASIL YAPILIR?

    Malzemeler

    2 YEMEK KAŞIĞI TOZ ŞEKER

    1 ÇAY KAŞIĞININ UCU İLE KARBONAT

    NASIL YAPILIR ?

    Cezveye ya da tavaya iki yemek kaşığı şeker ekleyin. Kısık ateşte şekerleri eritin. Şekerin çok fazla rengini karartmamaya özen gösterin. Şeker eridikten sonra ocağı kapatıp üzerine bir çay kaşığının ucu kadar karbonat ekleyip köpürme bitene kadar devamlı karıştırın. Serdiğiniz yağlı kağıda karışımı dökerek şekil verin. Soğuduktan sonra şekli çıkarın. Kenarlarını iğne veya kürdanla kazıyabilirsiniz.

        SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

        İlk sezonu ile büyük bir çıkış sağlayan Squid Game'in 2. sezonu merakla bekleniyor. Yayına gireli henüz bir hafta olmasına rağmen büyük bir kitleye ulaşan dizinin ikinci sezonunun ne zaman çıkacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

        SQUİD GAME NE DEMEK?

        Squid ve game kelimeleri İngilizcedir ve Türkçe anlamları "Kalamar" ve "Oyun"dur. Squid Game dizisinin adı ise Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilmektedir.

        SQUİD GAME KONUSU NEDİR?

        Squid Game, dijital yayın platformu Netflix'in orijinal yapımıdır ve Güney Kore yapımı dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir projedir.

        Squid Game dizisinde, maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce çocuk bir oyuna katılmaları için davet alır. Kazananın 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı oyun, çocuklar için ölüm tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

        Gülük hayattaki yaşam şartlarının ağırlığı ve cazip ödülün hevesiyle oyuna başlayan çocuklar, hayatta kalabilmek adına her şeyi yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan oyuncular, bir sonraki etaba geçerken, diğer yandan oyuncular arasındaki gruplaşmalar, tehlikenin boyutunu daha da artırır.

        SQUİD GAME'İN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, KARAKTERLERİ KİMLER?

        Park Hae-soo - Cho Sang-woo

        Lee Jung-jae - Seong Gi-hun

        HoYeon Jung - Kang Sae-byeok

        Oh Yeong-su Oh Il-nam

        Anupam Tripathi, Abdul Ali

        Heo Sung-tae Jang Deok-su

        Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo
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