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    • Magazin
    • 03.10.2021 11:15
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    • 03.10.2021 11:22
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    Pedofili oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'nu Twitter paylaşımları yakalattı

    Sosyal medya platformu Twitter, bazı hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar yapıldığını tespit ederek durumu emniyet güçleriyle paylaştı. Yapılan çalışma sonucu söz konusu hesapların oyuncu ve müzisyen olduğu öğrenilen Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan oyuncunun dijital materyallerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuğa yönelik istismar videoları ele geçirildi. Videoları ABD'de telefonuna yüklediğini iddia eden oyuncu çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Pedofili oyuncuyu sosyal medya hesabı yakalattı

    Sosyal medya platformu Twitter, bir takım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Twitter bu durumu Bilişim Dairesi Başkanlığına ihbar edince söz konusu hesaplar inceleme altına alındı. Yapılan incelemelerde hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan aynı zamanda müzisyen olan Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.

    PEDOFİLİ HESAPLAR OYUNCUYA AİT ÇIKTI
    İstanbul polisi tarafından gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu. Oyuncunun bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde çocuğa ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi. Twitter hesapları da inceleme altına alınan Aydoğduoğlu'nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı belirlendi.

    PAYLAŞIMLARI EĞLENCE AMAÇLI YAPMIŞ
    Emniyette ifade veren şüpheli söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu 2014 ila 2016 yılları arasında yaptığını, paylaşımların sadece eğlence amacıyla yaptığını ileri süren Aydoğduoğlu, 18 yaşından küçüklere ilgi duymadığını yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını suç işlemediğini anlattı.

        TUTUKLANDI
        İfadesinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheli burada verdiği ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Fatih Göksel Aydoğduoğlu çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor. Aydoğduoğlu daha öncede, İstanbul Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalanmış, kimliği kendisinin tasarladığını itiraf edince hakkında 5 yıl kadar hapisle dava açılmıştı.

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