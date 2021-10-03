Pedofili oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'nu Twitter paylaşımları yakalattı

Sosyal medya platformu Twitter, bir takım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Twitter bu durumu Bilişim Dairesi Başkanlığına ihbar edince söz konusu hesaplar inceleme altına alındı. Yapılan incelemelerde hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan aynı zamanda müzisyen olan Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.
PEDOFİLİ HESAPLAR OYUNCUYA AİT ÇIKTI
İstanbul polisi tarafından gözaltına alınan şüphelinin dijital materyallerine el konuldu. Oyuncunun bilgisayarında ve telefonunda yapılan incelemelerde çocuğa ait birçok müstehcen içerik ele geçirildi. Twitter hesapları da inceleme altına alınan Aydoğduoğlu'nun küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı belirlendi.
PAYLAŞIMLARI EĞLENCE AMAÇLI YAPMIŞ
Emniyette ifade veren şüpheli söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu 2014 ila 2016 yılları arasında yaptığını, paylaşımların sadece eğlence amacıyla yaptığını ileri süren Aydoğduoğlu, 18 yaşından küçüklere ilgi duymadığını yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını suç işlemediğini anlattı.