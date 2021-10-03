Pedofili oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu'nu Twitter paylaşımları yakalattı

Sosyal medya platformu Twitter, bir takım hesaplardan pedofili içerikli paylaşımlar ve çocuklara yönelik istismar içerikli yazışmalar yapıldığını tespit etti. Twitter bu durumu Bilişim Dairesi Başkanlığına ihbar edince söz konusu hesaplar inceleme altına alındı. Yapılan incelemelerde hesapların dizi ve filmlerde oyunculuk yapan aynı zamanda müzisyen olan Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı.