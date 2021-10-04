Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'ten fırtına etkisi yaratacak proje! Eğer Bihter ve Behlül yan yana gelirse... Aşkı Memnu'da Bihter ve Behlül karakteriyle kısa sürede isimlerinden söz ettiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in yeni sezonda yer alacağı proje netleşiyor. Camdaki Kız başta olmak üzere pek çok kitabı dizileştirilen Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kral Kaybederse dizi oluyor. Kulislerde son konuşulan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yeni sezonda Kral Kaybederse isimli dizide yıllar sonra ilk kez beraber oynayacak. Ünlü isimlerin Kral Kaybederse dizisinde hangi karakterleri canlandıracağı ise henüz belli olmadı.

AKILLARA AŞK-I MEMNU GELDİ

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu romanından televizyona uyarlanan ve 2008-2010 yılında Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Aşk-ı Memnu dizisine damgasını vuran isimlerden arasında yer alıyor.