Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı: Hakikat yüzüne çarpınca küplere binecek! Şerrinden nasibini alıyor!

Duygu dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Kardeşlerim dizisi 2. sezonuyla ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Asiye'nin Doruk'a tokat attığı bölümde paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırıldı. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede aldı. Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırdı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte Kardeşlerim 23. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

ASİYE'YE NE OLDU?

Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır.