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    • Magazin
    • 03.10.2021 08:58
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    • 03.10.2021 09:00
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    Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı: Hakikat yüzüne çarpınca küplere binecek! Şerrinden nasibini alıyor!

    Şerrinden nasibini alıyor! Kardeşlerim 23. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmelerle o isim hakikat yüzüne çarpınca küplere binecek. Cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim'in son bölümünde heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşandı. Son bölümde yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırdı. Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktı. Ortalığın iyice karıştığı bölüm sonrası gözler Kardeşlerim 23. bölüm fragmanına çevrildi.

    takvim.com.tr
    Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı yayınlandı

    Duygu dolu sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Kardeşlerim dizisi 2. sezonuyla ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam ediyor. Asiye'nin Doruk'a tokat attığı bölümde paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırıldı. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede aldı. Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırdı. Bölümün ekranlarda sona ermesiyle birlikte Kardeşlerim 23. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

    ASİYE'YE NE OLDU?

    Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır.

    Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır.

    Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır.

        KADİR HIRSIZIN PEŞİNDE

        "Uçmak için kuş olmak gerekmez, küçük sevinçleriniz olsun yeter…"

        Kadir, çantayı çalan Cemile'nin peşine düşerken, kardeşleri yıkılan hayalleri ve durumdan habersizdir. Doruk'un Asiye'ye gizlice yardım etmeye çalışması ikilinin aralarındaki iplerin iyice gerilmesine neden olur.

        Şengül yaşadıkları şokun ardından hızlı bir şekilde hareket edip, aklına gelen pratik bir fikirle yeni bir iş kurar.

        Eren ailesi sonunda kendi işinin patronu olmuştur ki, işler yine umdukları gibi gitmez. Aile bireyleriyle arasını düzeltmeye başlayan Akif ise, geçmişten gelen büyük bir sürprizle dehşete düşer.

            Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile…

            Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder.

            Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.

            Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı yayında
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            Haberler Magazin Kardeşlerim 23. bölüm fragmanı: Hakikat yüzüne çarpınca küplere binecek! Şerrinden nasibini alıyor!
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