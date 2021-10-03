Gerçek adı bakın neymiş! Mutfakta Gülşah var kimdir? Gülşah Şen'in nereli olduğunu duyunca inanamayacaksınız...

MUTFAKTA GÜLŞAH VAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aşçılık yapan Gülşah Şen şu anda 'Mutfakta Gülşah var' adlı televizyon programında türlü yemek tarifleri vermektedir. Televizyon yapımcısı, yönetmen ve sunucudur. 16 Temmuz 1978 Bulgaristan Şumnu doğumlu olan Şen, ilkokulu burada tamamladı. 1985'te Bulgaristan'daki zorunlu isim değişikliği nedeniyle ismi Galina Hristova Mihaylova oldu.

Bulgaristan'daki Türk azınlığa dayatılan zorunlu göç sebebi ile 1989'da Türkiye'ye gelen Şen, daha sonra Kızılay Çadırında kısa ve kolay bir soyadı olduğu için ailesi Şen soyadını seçti.

Ortaokulu ve liseyi (Kabataş Erkek Lisesi) Türkiye'de bitiren Şen, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi - Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. Londra'da Reuters Haber Ajansında "Televizyon Haberleri ve Programları Hazırlama" üzerine eğitim gördü.

HBB, BRT, Star TV ve CNN Türk'te çalıştı. Türk Sineması 2003 ve Sis Bulutunun Ardında Alzheimer adlı belgesellerin yönetmenliğini yaptıktan sonra TV8'de Zamanın Ruhu programını hazırlayıp sunarak ve yöneterek televizyonculuk yaptı.