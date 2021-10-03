Gerçek adı bakın neymiş! Mutfakta Gülşah var kimdir? Gülşah Şen'in nereli olduğunu duyunca inanamayacaksınız...

Beyaz TV'de ekranlara gelen Mutfakta Gülşah var programının sunucusunun biyografisi araşıtırılıyor. Her hafta sonu milyonlarca vatandaşın evine konuk olan Mutfakta Gülşah var adlı programda nefis yemek tarifleri veren Gülşah Şen'in öze hayatı bir hayli merak edildi. Gülşah Şen'in gerçek adı bakın neymiş! Gülşah Şen'in nereli olduğunu duyunca inanamayacaksınız... Peki Mutfakta Gülşah var kimdir? Gülşah Şen kaç yaşında, nereli, evli mi? ,ite Biyografisi ve İnstagram hesabı...
MUTFAKTA GÜLŞAH VAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Aşçılık yapan Gülşah Şen şu anda 'Mutfakta Gülşah var' adlı televizyon programında türlü yemek tarifleri vermektedir. Televizyon yapımcısı, yönetmen ve sunucudur. 16 Temmuz 1978 Bulgaristan Şumnu doğumlu olan Şen, ilkokulu burada tamamladı. 1985'te Bulgaristan'daki zorunlu isim değişikliği nedeniyle ismi Galina Hristova Mihaylova oldu.
Bulgaristan'daki Türk azınlığa dayatılan zorunlu göç sebebi ile 1989'da Türkiye'ye gelen Şen, daha sonra Kızılay Çadırında kısa ve kolay bir soyadı olduğu için ailesi Şen soyadını seçti.
Ortaokulu ve liseyi (Kabataş Erkek Lisesi) Türkiye'de bitiren Şen, üniversiteyi İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi - Radyo Televizyon Bölümünde tamamladı. Londra'da Reuters Haber Ajansında "Televizyon Haberleri ve Programları Hazırlama" üzerine eğitim gördü.
HBB, BRT, Star TV ve CNN Türk'te çalıştı. Türk Sineması 2003 ve Sis Bulutunun Ardında Alzheimer adlı belgesellerin yönetmenliğini yaptıktan sonra TV8'de Zamanın Ruhu programını hazırlayıp sunarak ve yöneterek televizyonculuk yaptı.
3 Ekim 2007'de yeni programı "Gülhan'ın Galaksi Rehberi" tv8'de başladı. Program bir gezi programı olup yurt dışı geziler ağırlıktadır. Gülhan'ın Galaksi Rehberi programı 20 Kasım 2013'teki son bölümün ardından tv8 kanalına veda etmiş ve ertesi yıl 31 Aralık 2014'ten itibaren TRT Haber kanalında aynı isimle yayın hayatına devam etti.
İnstagram hesabı: instagram.com/gulsahsen.com.tr/
GÜLŞAH ŞEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EVLİ Mİ?
Gülşah Şen 2015'te yönetmen Alper Mestçi ile evlendi. Yer aldığı yapımlar şöyle;
STARDUST (2002) Star TV
Eğitim ve Kariyer (2003) CNN Türk
Mustafa Hakkında Herşey (Sinema) Aile dostu
Zamanın Ruhu (2004-2007) tv8
Bayanlar Baylar (2006) tv8 (Yarışma programı.)
Gülhan'ın Galaksi Rehberi (2007-2013) tv8
Pür Dikkat (2009) tv8
Kanal-İ-Zasyon (2009) Sunucu (Sinema)
İşler Güçler (2012) Deniz
Gülhan'ın Galaksi Rehberi (2014-Günümüz) TRT Haber