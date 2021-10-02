Sevgilisi Kerem Bürsin'in 'olağanüstü' kadını gömleği açtı... Hande Erçel poz işini iyi biliyor bu kez tercihi transparan büstiyer!

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kerem Bürsin'le yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen, bugünki şöhretinin temelleri sosyal medyaya dayanan Hande Erçel, bir süre önce dünyanın en güzel kadını seçilmesiyle de adından sıkça söz ettirmişti. Her bir paylaşımı didik didik incelenen Hande Erçel'in tercihi bu kez büstiyeli fotoğraf paylaşmak oldu. Hande Erçel'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yağdı.