Kurtlar Vadisi'ni ekranlarda görmek isteyenler için flaş haber! Senaristinden beklenmedik karar geldi! Efsane Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

KURTLAR VADİSİ'NİN ABDÜLHEY'İNİN GERÇEK MESLEĞİ NE?

22 Ocak 1975'te Elazığ'da dünyaya gelen Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakteriyle en uzun dizide yer alan isimlerden biri oldu. Abdülhey karakteri ile dizilerin aranan ismi haline gelen Kenan Çoban son olarak ise ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı. Çoban oyunculuk yapmadan önce ise Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yapmıştır. Verdiği bir röportajda "yapmadığım iş kalmadı" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Ticaret lisesi mezunuyum, muhasebecilik yaptım, çaycılık yaptım, boyacılık yaptım, ticaret yaptım... Ömrüm boyunca çalıştım. Aldığım her yevmiye ile kalabalık sofralara oturduk, ekmeğimizi muhabbetimizi bölüştük. Oyuncu olmak hiç aklıma gelmezdi. Çok içe dönük ve utangaç biriyim. Bir gün oyuncu olmayı, kameraların önünde olmayı bırakın, bana kalsa göz önünde olmayı tercih etmezdim. Ama takdiri ilahi, kaderimiz böyle yazılmış. Çok şükür bundan da şikayetçi değilim, çok da güzel bir kader. İnsanların sizi tanıması, sevmesi, sizinle iletişim kurması, size dertlerini, sevgilerini anlatması çok güzel."