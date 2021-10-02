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    • Magazin
    • 02.10.2021 13:42
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    • 02.10.2021 13:42
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    Kurtlar Vadisi'ni ekranlarda görmek isteyenler için flaş haber! Senaristinden beklenmedik karar geldi! Efsane Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

    Efsane Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor? Sorusu yıllardır hayranları tarafından çeşitli mecralarda aratılıyor. Seneler önce final yapmış olmasına karşın hayranlarının etkisinden çıkamadığı ve şimdilerde yine bölümlerine dahi ilginin yoğun bulunduğu Kurtlar Vadisi'ni bekleyenleri üzecek bir ilerleme yaşandı. Yayın hayatına devam ettiği dönemde Kurtlar Vadisi'nin senaristliğini üstlenen Bahadır Özdener'den bütün ezberleri bozacak bir atılım geldi. Kurtlar Vadisi dizisinde rol almış eski oyuncuların set içerisinde bir araya gelmesini ve yeni bölümlerinin çekilmeye başlamasını bekleyenler Bahadır Özdener'den müjdeli haberi bekliyordu.

    Kurtlar Vadisi’ni ekranlarda görmek isteyenleri üzen haber!

    Hatırı sayılır bir süredir Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden çekimlerinin yapılmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak ilerleme yaşandı. Reyting listelerini alt üst eden Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu kaleme alan Bahadır Özdener, Star TV'de başlayacak Benim Hayatım ismindeki dizi projesiyle dönüş yapacak.

    Kurtlar Vadisi dizisinde rol almış eski oyuncuların set içerisinde bir araya gelmesini ve yeni bölümlerinin çekilmeye başlamasını bekleyenler Bahadır Özdener'den ileriki müjdeli haberi bekliyordu. Fakat bir devreye damgasını vurmuş projenin başarılı senaristi Benim Hayatım adındaki sürpriz dizi projesiyle izleyicisinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Güçlü kadrosu ve iddialı senaryosuyla Star TV kanalında yayınlanmaya başlayacak olan Benim Hayatım dizisinin yapımcılığında tespit edilen Bahadır Özdener, yakın bir vakitte seyircisiyle biraraya getireceği yeni projesiyle bütün dikkatleri üstünde toplayacak.

    Durumların bu şekilde gelişmesi, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi projesinin bir devre daha televizyon ekranlarından uzak kalacağını gösteriyor.

        Kurtlar Vadisi'nin Erhan'ı şimdi ne yapıyor? Yeni işi şaşırttı!

        Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi dizisinde "Erhan Ufuk" rolü ile boy göstermişti. Söz konusu dizide Seyfo Dayı'nın yeğeni olan Ufak, Polat Alemdar, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi başarılı oyuncularla birlikte çalışmıştı. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Ufak'ın yeni imajı görenleri şaşırttı. İşte Ufak'ın yeni mesleği... Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        ERHAN UFAK NE İŞ YAPIYOR?

        Bir zamanlara damga vuran dizi Kurlar Vadisi'nde "Erhan Ufuk" rolüne hayat veren Ehan Ufak, Instagram'da "erhanufakofficial" kullanıcı adı ile 180 bin takipçisi için paylaşım yapıyor. Ufak, şu sıralar serbest meslek yapıyor. Ufak'ın yeni imajı görenleri şaşırttı.

        Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey rolüyle tanınmıştı! Ünlü oyuncu Kenan Çoban'ın gerçek mesleği şaşırttı!

        Bir dönem Türk televizyonlarında fırtına gibi esen, reyting rekorlarını alt üst eden Kurtlar Vadisi, karakterleriyle de hafızalara kazındı. Polat Alemdar'ın Memati'den sonra en çok güvendiği adamı Abdülhey farklı tarzı ile dikkatleri üzerine çekti. Peki Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban'ın asıl mesleğini biliyor musunuz? Duyunca "nereden nereye gelmiş" demeden edemeyeceksiniz.

            KURTLAR VADİSİ'NİN ABDÜLHEY'İNİN GERÇEK MESLEĞİ NE?

            22 Ocak 1975'te Elazığ'da dünyaya gelen Kenan Çoban, Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakteriyle en uzun dizide yer alan isimlerden biri oldu. Abdülhey karakteri ile dizilerin aranan ismi haline gelen Kenan Çoban son olarak ise ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı. Çoban oyunculuk yapmadan önce ise Antalya ve Ankara'da spor işletmeciliği yapmıştır. Verdiği bir röportajda "yapmadığım iş kalmadı" diyen oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

            "Ticaret lisesi mezunuyum, muhasebecilik yaptım, çaycılık yaptım, boyacılık yaptım, ticaret yaptım... Ömrüm boyunca çalıştım. Aldığım her yevmiye ile kalabalık sofralara oturduk, ekmeğimizi muhabbetimizi bölüştük. Oyuncu olmak hiç aklıma gelmezdi. Çok içe dönük ve utangaç biriyim. Bir gün oyuncu olmayı, kameraların önünde olmayı bırakın, bana kalsa göz önünde olmayı tercih etmezdim. Ama takdiri ilahi, kaderimiz böyle yazılmış. Çok şükür bundan da şikayetçi değilim, çok da güzel bir kader. İnsanların sizi tanıması, sevmesi, sizinle iletişim kurması, size dertlerini, sevgilerini anlatması çok güzel."

            Kurtlar Vadisi Dizisinde En Çok Beğenilen 5 Söz (Replik)

            Terazinin iki tarafında kimin durduğunun önemi yok. Önemli olan kefeyi tutan demir. - Mehmet Karahanlı

            Bu alemde gece mahkum olan gündüz hakim olamaz. - Laz Ziya

            Namımızın büyüklüyü dostlarımızın büyüklüğündendir. Süleyman Çakır

            Bir işe ya başlarken ezerler ya da başındayken ezerler. - Mehmet Karahanlı

            Hasmın kapına gelecek kadar cesursa, sende karşısına çıkacak kadar cesur ol. - Laz Ziya
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            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'ni ekranlarda görmek isteyenler için flaş haber! Senaristinden beklenmedik karar geldi! Efsane Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?
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