Kurtlar Vadisi'ni ekranlarda görmek isteyenler için flaş haber! Senaristinden beklenmedik karar geldi! Efsane Kurtlar Vadisi geri mi dönüyor?

Hatırı sayılır bir süredir Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden çekimlerinin yapılmasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak ilerleme yaşandı. Reyting listelerini alt üst eden Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu kaleme alan Bahadır Özdener, Star TV'de başlayacak Benim Hayatım ismindeki dizi projesiyle dönüş yapacak.
Kurtlar Vadisi dizisinde rol almış eski oyuncuların set içerisinde bir araya gelmesini ve yeni bölümlerinin çekilmeye başlamasını bekleyenler Bahadır Özdener'den ileriki müjdeli haberi bekliyordu. Fakat bir devreye damgasını vurmuş projenin başarılı senaristi Benim Hayatım adındaki sürpriz dizi projesiyle izleyicisinin karşısına geçmeye hazırlanıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Güçlü kadrosu ve iddialı senaryosuyla Star TV kanalında yayınlanmaya başlayacak olan Benim Hayatım dizisinin yapımcılığında tespit edilen Bahadır Özdener, yakın bir vakitte seyircisiyle biraraya getireceği yeni projesiyle bütün dikkatleri üstünde toplayacak.
Durumların bu şekilde gelişmesi, milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kurtlar Vadisi projesinin bir devre daha televizyon ekranlarından uzak kalacağını gösteriyor.