Bülent Ersoy'a isyan etti 'yersiz kapris ve tutumundan...' Mustafa Keser programı yayından kaldırılınca hızını alamadı!

Mustafa Keser ve Bülent Ersoy'un televizyon programı 'Benzemez Kimse Bize'nin yayın ömrü kısa sürdü... Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un birlikte sunduğu ve geçtiğimiz pazar akşamı 2. bölümüyle ekranlara gelmişti. Renkli anların yaşandığı program apar topar yayından kaldırıldı. Programın yayından kaldırılmasının ardından sitem dolu bir paylaşımda bulunan Mustafa Keser, "Bütün aksaklıklar sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır" dedi.
Star TV ekranlarının iddialı yapımları arasında yer alan 'Benzemez Kimse Bize'nin yayın hayatı çok kısa sürdü. Şu sıralar sahte PCR testi iddiaları nedeniyle orkestrasının tutuklanmasıyla gündemde olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu program sadece iki bölüm yayında kalabildi.
Mustafa Keser de sosyal medya hesabından programın bitiş nedeni hakkında sitem dolu açıklamalarda bulundu. Aksaklıkların Ersoy'dan kaynaklı olduğunu belirten Keser, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: