Dönüşü dillere destan olacak! Aşk-ı Memnu'nun efsane ekibi çıtayı arşa çıkaracak yeni diziyle geliyor! Yine bir klasikten uyarlama!

Türk dizileri arasında bütün zamanların en iyilerinden biri olarak yer eden Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığında deyim yerindeyse yer yerinden oynamıştı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli eserinden uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizi hala hafızalardan silinmezken Aşk-ı Memnu'nun yönetmeninden yeni bir dizi daha geliyor. Bu dizi de classic bir eserin uyarlaması olacak.
Dizinin yapımcılığını ise BKM üstleniyor. habere göre yeni dizi İntibah için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Eylül ayında çekilmesi planlanan dizinin senaryosunu yine Aşk-ı Memnu'nun senaristi olan Melek Gençoğlu ile Su Ersöz yazıyor. Melek Gençoğlu Kuzey Güney, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kurt Seyit ve Şura, Med Cezir, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi birçok başarılı yapıma imza atmıştı.
Dizinin Kanal D'de ekrana gelmesi planlanıyor. Habere göre İntibah'ın bir dönem dizisi olmayacak, günümüzde geçecek. Dizinin oyuncularıyla ilgili henüz bir açıklama yok. Oyuncu görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor.
İntibah'ın hikayesi özetle şöyle:
Ali, zengin bir ailenin tek evladı, yirmi bir yaşlarında zeki, çalışkan ve yakışıklı bir delikanlıdır. Babası oğlunun eğitimine çok önem vermiştir. Babası oğlunu, oğlu da babasını çok sevmektedir. Ama babasını kaybettikten sonra Ali'nin hayatında büyük değişiklikler olur.
Ali, aslında bir fahiye olan Mahpeyker'e aşık olur. Ailesinin Mahpeyker'i reddetmesi üzerine Ali, evindeki cariye Dilaşub'la evlenmeyi kabul eder. Ancak Mahpeyker bunu öğrenir ve Ali'den intikam almak için yemin eder.