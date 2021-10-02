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    • Magazin
    • 02.10.2021 15:29
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    • 02.10.2021 15:29
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    Dönüşü dillere destan olacak! Aşk-ı Memnu'nun efsane ekibi çıtayı arşa çıkaracak yeni diziyle geliyor! Yine bir klasikten uyarlama!

    Dönüşü muhteşem olacak. Aşk-ı Memnu ekibi yine geliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın köşe yazısında açıkladığına göre Yeni dizi Namık Kemal’in eseri İntibah’ın çağdaş bir uyarlaması olacak. Dizinin yönetmenliğini Aşk-ı Memnu’nun yanı sıra Elveda Derken, Fatmagül’ün Suçu Ne, Kuzey Güney, Kara Sevda gibi ses getiren dizilere imzasını atan Hilal Saral üstlenecek. Dizinin yapımcılığını ise BKM üstleniyor. habere göre yeni dizi İntibah için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Eylül ayında çekilmesi planlanan dizinin senaryosunu yine Aşk-ı Memnu'nun senaristi olan Melek Gençoğlu ile Su Ersöz yazıyor.

    Dönüşü dillere destan olacak! Aşk-ı Memnu’dan sonra...

    Türk dizileri arasında bütün zamanların en iyilerinden biri olarak yer eden Aşk-ı Memnu dizisi yayınlandığında deyim yerindeyse yer yerinden oynamıştı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli eserinden uyarlanan ve başrollerinde Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizi hala hafızalardan silinmezken Aşk-ı Memnu'nun yönetmeninden yeni bir dizi daha geliyor. Bu dizi de classic bir eserin uyarlaması olacak.

    Dizinin yapımcılığını ise BKM üstleniyor. habere göre yeni dizi İntibah için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Eylül ayında çekilmesi planlanan dizinin senaryosunu yine Aşk-ı Memnu'nun senaristi olan Melek Gençoğlu ile Su Ersöz yazıyor. Melek Gençoğlu Kuzey Güney, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kurt Seyit ve Şura, Med Cezir, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi birçok başarılı yapıma imza atmıştı.

    Dizinin Kanal D'de ekrana gelmesi planlanıyor. Habere göre İntibah'ın bir dönem dizisi olmayacak, günümüzde geçecek. Dizinin oyuncularıyla ilgili henüz bir açıklama yok. Oyuncu görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor.

    İntibah'ın hikayesi özetle şöyle:

    Ali, zengin bir ailenin tek evladı, yirmi bir yaşlarında zeki, çalışkan ve yakışıklı bir delikanlıdır. Babası oğlunun eğitimine çok önem vermiştir. Babası oğlunu, oğlu da babasını çok sevmektedir. Ama babasını kaybettikten sonra Ali'nin hayatında büyük değişiklikler olur.

    Ali, aslında bir fahiye olan Mahpeyker'e aşık olur. Ailesinin Mahpeyker'i reddetmesi üzerine Ali, evindeki cariye Dilaşub'la evlenmeyi kabul eder. Ancak Mahpeyker bunu öğrenir ve Ali'den intikam almak için yemin eder.

        Efsane Dizi Aşk-ı Memnu'dan 16 Unutamadığımız Replik

        1. Bihter: Nihal'i terkedemeyeceğin için beni terkediyosun. O ölmesin diye beni öldürüyosun. Niye ben?

        2. Bihter: Bunun adı aşktı hani, bensiz olmayı göze alamıyordun?

        3. Nihal: O kız gibi sev istedim beni de…

        4. Firdevs Hanım: Bırak millet sadece mücevherlerimizi konuşsun

        5. Bihter: Sen günahlarından arın diye daha nasıl batayım çamura söyle!

        6. Firdevs Hanım: Sen Bihter Ziyagilsin aptallık etme!

        7. Bihter: Beni kaybetmeyi göze alabiliyor musun? Beni.. beni.. beni beni Bihter'ini…

        8. Bihter: Ölüyorum anlasana! Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar…

        9. Firdevs Hanım: Artık onlara hiç kimse engel olamaz. Birbirlerini seviyorlar görmüyor musun?

        10. Bihter: Ne kadar sürecek bilmiyorum ama müziğimiz kesilmeden çekilmeyeceğiz sahneden bunu biliyorum

        11. Bihter: Biraz önce ateşe uzattım elimi. Alevin tam ortasına. Bu bir yangın… Yanıyorum ama acıyı hissetmiyorum…

        12. Bihter: Gözlerin, dudakların alev alev çağırıyor yangınlara. Öyle bir şey var ki sende çözemediğim, insanı çılgınlıklara sürüklüyor…

        13. Behlül: Nefretin öyle büyük ki, kimseyi sevemezsin sen. Bunun için acıyorum.

        14. Adnan Bey: Sen benim oğlumdun!

        15. Bihter: Seni sevmedim doğru, benim için bir tutkuydun sadece. Olmasını istediğim yerdeydin.

        16. Behlül: Behlül kaçar!


        AŞK-I MEMNU HANGİ ÜLKELERDE YAYINLANDI?

        Türk televizyonlarının kült dizisi Aşk-ı Memnu çeşitli dönemlerde; İran, Slovenya, Bulgaristan, Hırvatistan, Pakistan, Sırbistan, Yunanistan, Suudi Arabistan, Macaristan, Endonezya, Malezya, Singapur, Hong Kong, Çin, Fas, Karadağ, Şili, Peru, Letonya, İsrail, Ukrayna, Slovakya, Tunus, Mısır, Ekvador, Arjantin, Uruguay, Angola, Mozambik, Çek Cumhuriyeti, Brezilya'da gösterildi.

        Öte yandan ABD merkezli İspanyolca yayın yapan Telemundo kanalı, diziyi 'Pasion Prohibida' adıyla yeniden çekti. Ayrıca Romanya'da 'Fructul Oprit' adıyla yeniden çekildi.

        AŞK-I MEMNU KONUSU NE?

        İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alıyor. Dizi, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlandı. Aşk-ı Memnu, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi vardır. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara diğerleri de dahil olur.

        AŞK-I MEMNU OYUNCULARI KİMLER?

        Ay Yapım'ın hayata geçirdiği, Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun senaryosunu yazdığı, Toygar Işıklı'nın müziklerini yaptığı, Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunda; Beren Saat (Bihter), Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül), Nebahat Çehre (Firdevs), Selçuk Yöntem (Adnan Ziyagil), Zerrin Tekindor (Matmazel), Hazal Kaya (Nihal Ziyagil), Batuhan Karacakaya (Bülent Ziyagil), Nur Fettahoğlu (Peyker), İlker Kızmaz (Nihat Önal), Baran Akbulut (Beşir), Fatma Karanfil (Şayeste), Rana Cabbar (Süleyman Efendi), Zerrin Nişancı (Aynur), Recep Aktuğ (Hilmi Önal), Gülizar Irmak (Sevil), Gülsen Tuncer (Arsen Ziyagil), Evren Duyal (Nesrin), Ufuk Kaplan (Kathia) gibi isimler yer alıyor.
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