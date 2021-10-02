Dönüşü dillere destan olacak! Aşk-ı Memnu'nun efsane ekibi çıtayı arşa çıkaracak yeni diziyle geliyor! Yine bir klasikten uyarlama!

Dizinin yapımcılığını ise BKM üstleniyor. habere göre yeni dizi İntibah için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Eylül ayında çekilmesi planlanan dizinin senaryosunu yine Aşk-ı Memnu'nun senaristi olan Melek Gençoğlu ile Su Ersöz yazıyor. Melek Gençoğlu Kuzey Güney, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kurt Seyit ve Şura, Med Cezir, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi birçok başarılı yapıma imza atmıştı.

Dizinin Kanal D'de ekrana gelmesi planlanıyor. Habere göre İntibah'ın bir dönem dizisi olmayacak, günümüzde geçecek. Dizinin oyuncularıyla ilgili henüz bir açıklama yok. Oyuncu görüşmelerinin sürdüğü belirtiliyor.