Kırmızı Oda'nın Sadi'sinden şahane karar! Aniden ayrılmıştı yeni rotasını çizdi gelişiyle baş döndürecek. Geçen sezon Sefirin Kızı gibi dizilerin arasında yer aldığı 9 dizinin fişini çeken Star TV yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Star TV yeni sürprizini izleyicilerle paylaştı. Her Eylül ayında olduğu gibi ekranlarda yeni diziler ekranlara merhaba diyor. Pek çok dizisi reyting kurbanı olan Star TV ise bu sezon bombayı patlatacak. Kazara Aşk ve Ada Masalı dizileriyle yoluna devam eden Star TV Suçlu dizisiyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Merakla beklenen dizinin başrollerinde ise ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan var. Şüphesiz ki Suçlu dizisi yeni sezonda Star TV'nin en büyük umutlarından birisi olacak.

KIRMIZI ODA'DAN AYRILMIŞTI

Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.