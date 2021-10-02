Kırmızı Oda'nın Sadi'sinden şahane karar! Aniden ayrılmıştı yeni rotasını çizdi gelişiyle baş döndürecek. Geçen sezon Sefirin Kızı gibi dizilerin arasında yer aldığı 9 dizinin fişini çeken Star TV yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Star TV yeni sürprizini izleyicilerle paylaştı. Her Eylül ayında olduğu gibi ekranlarda yeni diziler ekranlara merhaba diyor. Pek çok dizisi reyting kurbanı olan Star TV ise bu sezon bombayı patlatacak. Kazara Aşk ve Ada Masalı dizileriyle yoluna devam eden Star TV Suçlu dizisiyle yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak. Merakla beklenen dizinin başrollerinde ise ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan var. Şüphesiz ki Suçlu dizisi yeni sezonda Star TV'nin en büyük umutlarından birisi olacak.
KIRMIZI ODA'DAN AYRILMIŞTI
Sadi karakterine hayat ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Erkan Petekkaya diziden veda ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Erkan Petekkaya "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam. O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
YENİ SEZON HEYECANI
Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte Star TV yeni sürprizini izleyicilerle paylaştı. Her Eylül ayında olduğu gibi ekranlarda yeni diziler ekranlara merhaba diyor.