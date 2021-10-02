Hazin sonla deli divane etmişti! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi apar topar geri dönecek. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 3 sezon boyunca Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova dizinin 107. bölümünde uçak kazası sahnesiyle projeye veda eden isimlerden oldu. Güzel oyuncunun yeni sezonda yer alacağı proje merakla bekleniyordu. MF Yapım'ın hazırladığı ve yeni sezonda yayınlanacak dizilerden birisi olan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Kadroya katılan isimlerden birisi de Melike İpek Yalova oldu. Güzel oyuncunun Mahkum dizisinde Büge rolünü canlandıracağı öğrenildi.

97. BÖLÜMDE AYRILMIŞTI

Doktor Müjgan karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerinin gönlüne taht kuran Melike İpek Yalova dizinin 97. bölümünde uçak kazası nedeniyle senaryo gereği ölerek projeye veda etmişti.