Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 02.10.2021 21:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.10.2021 21:07
    ABONE OL

    Hazin sonla deli divane etmişti! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi apar topar geri dönecek

    Doktor Müjgan karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerinin gönlüne taht kuran Melike İpek Yalova dizinin 97. bölümünde uçak kazası nedeniyle senaryo gereği ölerek projeye veda etmişti. Hal böyle olunca güzel oyuncunun yeni sezonda hangi dizide rol alacağı merak edilir oldu. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren Melike İpek Yalova en sonunda kararını verdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melike İpek Yalova MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Mahkum dizisinin kadrosuna katıldı. Merakla beklenen projede Seray Kaya, Hayal Köseoğlu, Altan Gördüm, İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Hazin sonla deli divane etmişti! Bir Zamanlar Çukurova’nın yıldız ismi apar topar geri dönecek

    Hazin sonla deli divane etmişti! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi apar topar geri dönecek. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 3 sezon boyunca Doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova dizinin 107. bölümünde uçak kazası sahnesiyle projeye veda eden isimlerden oldu. Güzel oyuncunun yeni sezonda yer alacağı proje merakla bekleniyordu. MF Yapım'ın hazırladığı ve yeni sezonda yayınlanacak dizilerden birisi olan Mahkum dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş netleşiyor. Kadroya katılan isimlerden birisi de Melike İpek Yalova oldu. Güzel oyuncunun Mahkum dizisinde Büge rolünü canlandıracağı öğrenildi.

    97. BÖLÜMDE AYRILMIŞTI

    Doktor Müjgan karakteriyle Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerinin gönlüne taht kuran Melike İpek Yalova dizinin 97. bölümünde uçak kazası nedeniyle senaryo gereği ölerek projeye veda etmişti.

    YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

    Hal böyle olunca güzel oyuncunun yeni sezonda hangi dizide rol alacağı merak edilir oldu. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren Melike İpek Yalova en sonunda kararını verdi.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melike İpek Yalova MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Mahkum dizisinin kadrosuna katıldı.

        Merakla beklenen projede Seray Kaya, Hayal Köseoğlu, Altan Gördüm, İsmail Hacıoğlu ve Onur Tuna gibi ünlü isimler yer alıyor.

        MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

        Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

        Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi almıştır.

            Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı.

            Çocukluğunda babasını rol model aldığını belirten başarılı oyuncu, 2011 yılında Elele dergisine verdiği röportajda, "Yaşıtlarım çizgi film izlerken, tartışma programları izliyordum" ifadelerini kullandı.

            Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Müjgan karakterine dizinin 97. bölümünde projeye veda etmişti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Sivas’a Kartal pençesi!
            Haberler Magazin Hazin sonla deli divane etmişti! Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız ismi apar topar geri dönecek
                SON DAKİKA