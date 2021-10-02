Hoşça kal Fekeli Ağa! Çukurova'da peş peşe vedalar! Duyan buz kesti tam 3.5 yıl sonra... ATV ekranlarında 4. sezonuyla fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılık haberi geldi. 1. bölümden bu yana Ali Rahmet Fekeli karakterini canlandıran Kerem Alışık'ın projeye veda ettiği öğrenildi. Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm 2. fragmanında acı haber verildi. 107 bölümdür projede yer alan usta oyuncunun ayrılık haberi ise hayranlarını üzdü. Fragmanda Ali Rahmet Fekeli'nin bir anda yere yığılarak öldüğü, Çukurova'da düzenenen cenazede gözyaşlarının sel olduğu görülüyor. Kerem Alışık'ın vedasının ardından yeni bir veda yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu.

ALİ RAHMET FEKELİ'NİN VEDASI

13 Eylül 2018 tarihinde bu yana izleyicilerini ekran başında soluksuz bırakan Bir Zamanlar Çukurova'nın 4. sezonunda bir ayrılık daha yaşanacak.