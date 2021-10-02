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    • Magazin
    • 02.10.2021 16:34
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    • 02.10.2021 16:34
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    Uyanış Büyük Selçuklu'da pili biten bitene! Tam 19 veda sonrası o da seti bırakıp çekip gitti

    Alparslan Büyük Selçuklu'da yeni sezon hazırlıkları bitti ve ilk bölüm için heyecan arşa çıktı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu sezon yepyeni bir kadroyla ekranlarda olacak. Projenin oyuncu kadrosu başta olmak üzere her şeyi değişiklik yaşandı. Alparslan Büyük Selçuklu'da yeniden dizayn edilen kadroya Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Esila Umut, Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Gizem Karaca katıldı. Dizi bu sezon Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten hükümdar Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak. Son olarak Projede bir ismin daha vedası çok konuşuldu.

    Uyanış Büyük Selçuklu’da yeni sezon öncesi ayrılık!

    Uyanış Büyük Selçuklu'da pili biten bitene! Tam 19 veda sonrası o da seti bırakıp çekip gitti. Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni isimler katılmaya devam ediyor. Temponun yüksek olacağı projede yeni bir veda daha yaşandı. Yeni kadrosuyla çok konuşulan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Türk tarihinin önemli isimlerinden birisi olan ve 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan gelişmeleri aktaracak. Sultan Alparslan'ı ünlü oyuncu Barış Arduç'un canlandıracağı dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken temponun yüksek olacağı Alparslan'da son olarak kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut katıldı. Merakla beklenen dizide bir ismin daha vedası şok etkisi yarattı.

    İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK

    Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.

    ŞOK AYRILIK

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde yönetmen krizi çıktı. Yeni sezon ilk bölüm çekimlerini sürdüren dizide yönetmen M. Çağatay Tosun diziden ayrıldı.

    O İSİM GERİ DÖNDÜ

    Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin çekimlerine yönetmen değişikliği nedeniyle 2 gün ara verildi. Son olarak Sedat İnci yeniden ekibin başına geçti.

        HER ŞEY DEĞİŞTİ

        Bu yıl Uyanış Büyük Selçuklu adıyla boy gösteren dizinin kadrosu dahil her şeyi değişti. Mehmet Özgür hariç tüm kadro baştan aşağı değişiyor. Dizi, Türk tarihinin unutulmaz isimlerinden Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan tarihi gelişmeleri aktaracak.

        2. sezonu heyecanla beklenen dizinin başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. İki tanıtımı yayınlanan dizide heyecan dorukta olacak.

        Temponun yüksek olacağı Alp Arslan'da kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya ve Esila Umut'tan sonra Gizem Karaca da dahil oldu. Ünlü oyuncuyla projenin yapım şirketi Akli Film anlaşma sağladı.

            YENİ TRANSFERLER

            Sezon sonu ilk olarak Barış Arduç ardından da Fahriye Evcen ile anlaşan dizi transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Esila Umut'un Alparslan'ın kız kardeşi Gevher'i canlandıracağı öğrenildi.

            Erdinç Gülener Alparslan'ın babası Çağrı Bey'e, Diriliş Ertuğrul'da Noyan karakteriyle çok sevilen Barış Bağcı ise amcası Tuğrul Bey'e hayat verecek.
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            Haberler Magazin Uyanış Büyük Selçuklu'da pili biten bitene! Tam 19 veda sonrası o da seti bırakıp çekip gitti
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