Uyanış Büyük Selçuklu'da pili biten bitene! Tam 19 veda sonrası o da seti bırakıp çekip gitti. Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni isimler katılmaya devam ediyor. Temponun yüksek olacağı projede yeni bir veda daha yaşandı. Yeni kadrosuyla çok konuşulan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Türk tarihinin önemli isimlerinden birisi olan ve 1071 yılındaki Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın hayatını ve döneminde yaşanan gelişmeleri aktaracak. Sultan Alparslan'ı ünlü oyuncu Barış Arduç'un canlandıracağı dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmazken temponun yüksek olacağı Alparslan'da son olarak kadroya Barış Arduç, Fahriye Evcen, Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca ve Esila Umut katıldı. Merakla beklenen dizide bir ismin daha vedası şok etkisi yarattı.

İLK SEZONDA KADRODA YER ALAN İSİMLER BU SEZON YOK

Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu, İlker Kızmaz, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Bülent Alkış, Çiğdem Selışık, Ali Gözüşirin, Leyla Feray, Serdar Kılıç, Volkan Keskin, Mehmet Bozdoğan, Ertuğrul Postoğlu, Nik Xhelilaj, Janbi Ceylan, Emre Erçil yeni sezonda kadroda olmayacak.