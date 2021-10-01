Üç Kuruş'ta rakiplerine havlu attıracak! Nesrin Cavadzade'nin başına talih kuşu hem de nasıl kondu! İşte yeni rolü

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi belli oldu. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayan Üç Kuruş dizisinin kadrosu netleşiyor. İlk sezon çalışmaları hızla devam eden diziye Aytaç Uşun, Aslıhan Malbora, Burak Altay, Uraz Kaygılaroğlu ve Civan Canova gibi ünlü isimler katıldı. Kuliste konuşulan son iddialara göre, Nesrin Cavadzade kadroya katılan son isim oldu. Yasak Elma'daki hikayesi geçen sezonun sonlarında biten güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin Üç Kuruş dizisinde başrol oluyor. Yine magazin camiasında konuşulan son söylentilere göre Üç Kuruş'ta başrol olacak ismin Hazal Subaşı olması beklentiler arasındaydı.

İLK BÖLÜM İÇİN GERİ SAYIM

Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmak için gün sayıma başladı. Dizinin ilk sezon çalışmaları tüm hızla devam ediyor.