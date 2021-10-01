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    • Magazin
    • 02.10.2021 08:40
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    • 02.10.2021 08:45
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    Kiralık Aşk'ın Esra'sı şimdi edalı mı edalı koskoca bir kız ! Melisa Giz Cengiz'i görenler inanamıyor

    Bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Kiralık Aşk dizisi, tekrar bölümleriyle bile hatırı sayılır bir izlenme oranı yakalıyor. Dizide Elçin Sangu'nun canlandırdığı Defne karakterinin kardeşi Esra'yı canlandıran Melissa Giz Cengiz son haliyle büyük şaşkınlık yarattı. O dönemin popüler çocuk oyuncularından biri olan Melissa Giz Cengiz şimdilerde koskoca bir kız oldu. İşte Kiralık Aşk'ın Esra'sı Melissa Giz Cengiz'in şimdiki hali...

    Kiralık Aşk’ın el kadar Esra’sı oldu mu koskoca kız!

    Kiralık Aşk'ın el kadar Esra'sı oldu mu koskoca kız! O minicik kızdan eser kalmadı Melisa Giz Cengiz'i görenler inanamıyor... Elçin Sangu ve Barış Arduç'un kariyerlerinde zirveye çıkmasını sağlayan Kiralık Aşk dizisinin minik yıldızıydı Melisa Giz Cengiz. Dizide Elçin Sangu'nun hayat verdiğ Defne karakterinin kardeşi Esra'yı canlandıran, o dönem pek çok yapımda rol alsa da sonralarda ortalıktan kayboldu. Şimdilerde sosyal medyada oldukça aktif olan Melisa Giz Cengiz'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

    Bir dönem Star TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı dönem büyük ilgi gören Kiralık Aşk dizisi, tekrar bölümleriyle bile hatırı sayılır bir izlenme oranı yakalıyor.

    Dizide Elçin Sangu'nun canlandırdığı Defne karakterinin kardeşi Esra'yı canlandıran Melissa Giz Cengiz son haliyle büyük şaşkınlık yarattı. Küçük yaşına rağmen bir çok projede yer alan oyuncunun şimdiki halini görenler tanımakta zorlanıyorlar.

        Melissa Giz Cengiz şimdilerde 14 yaşında. Erken yaşta şöhreti yakalayan Melissa Giz Cengiz şimdiki haliyle bile yakında ekranların vazgeçilmez yıldızları arasında olacağının sinyallerini veriyor. Güzelliği ile herkesi büyüleyen küçük yıldız, yaşından da oldukça büyük duruyor.

        2007 doğumlu olan Melissa Giz Cengiz;

        Bir Dilek Tut 2019

        Deniz ve Güneş 2018

        Güldüy Güldüy Show Çocuk 2016

        Kiralık Aşk 2015-2016

        Çalıkuşu 2013

        Gelmeyen Bahar 2013

        Bizim Okul 2013

        Beni Böyle Sev 2013

        Nerde O Yeminler 2013

        Merhaba Hayat 2012

        Böyle Bitmesin 2012 gibi önemli yapımlarda rol almıştır.

        Melissa Giz Cengiz Nereli?

        Küçük yıldız, İstanbul'da dünyaya geldi. Şu anda orta öğrenimini sürdüren Cengiz, Kemer Koleji'nde eğitim gördü.



            Melissa Giz Cengiz Kaç Yaşında?

            2007 yılında doğdu. Bir dizi için ilk olarak 2012 yaşında, henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçti. 2021 yılı itibariyle 14 yaşındadır.



            Melissa Giz Cengiz Dizileri

            Dizi kariyeri 2012 yılında başladı. Bu senede, iki ayrı yapımın kadrosunda bulunan genç yıldız adayı, Layla Şirin Menajerlik ile çalışıyor. Cengiz, TRT 1'de yayımlanan Böyle Bitmesin'in kadrosuna 2012'de dâhil oldu. Aile içi sorunların ve bunların çözümlerinin anlatıldığı dizide rol aldığında henüz 5 yaşındaydı. Aynı sene Merhaba Hayat için de kamera karşısına geçti.



            Onun 2012'deki başarısı, 2013 yılında birçok teklifler almasına yol açtı. Nerde O Yeminler adlı yapımın kadrosunda bulunan Cengiz, hemen ardından Beni Böyle Sev dizisinde yer aldı. TRT 1'de yayımlanan bu dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Altın ve Burcu Biricik gibi oyuncularla oynama şansına sahip oldu. Yine 2013'te Bizim Okul'da rol alan Melissa Giz, Çalıkuşu dizisinin kadrosuna katıldı. Adının daha geniş kitlelere durulmasına neden olan Çalıkuşu'nda başrol karakter olan Feride'nin çocukluğuna hayat verdi.



                Bu yapımın ardından uzun soluklu ilk oyunculuğunu Kiralık Aşk dizisinde sahneledi. 2015 – Ocak 2017 arasında 2 sezon, 69 bölüm süren; Barış Arduç, Elçin Sangu, Salih Bademci, Müjde Uzman, Seçkin Özdemir, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen ve Onur Büyüktopçu gibi oyuncuların kadrosunda bulunduğu Star TV yayını olan bu dizide Esra Topal karakterini oynadı.

                Cengiz, ayrıca küçük yıldız adaylarına kapısı açan ve onlara oyunculuk mesleğinde ilerleme yolu sunan Güldüy Gülgüy Show ekibinde de bulundu. BKM tarafından yapımcılığı üstlenen bu program da bir dönemler Show TV'de yayımlanmıştı.
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