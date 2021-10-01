Kiralık Aşk'ın Esra'sı şimdi edalı mı edalı koskoca bir kız ! Melisa Giz Cengiz'i görenler inanamıyor





Onun 2012'deki başarısı, 2013 yılında birçok teklifler almasına yol açtı. Nerde O Yeminler adlı yapımın kadrosunda bulunan Cengiz, hemen ardından Beni Böyle Sev dizisinde yer aldı. TRT 1'de yayımlanan bu dizide Zeynep Çamcı, Alper Saldıran, Burcu Altın ve Burcu Biricik gibi oyuncularla oynama şansına sahip oldu. Yine 2013'te Bizim Okul'da rol alan Melissa Giz, Çalıkuşu dizisinin kadrosuna katıldı. Adının daha geniş kitlelere durulmasına neden olan Çalıkuşu'nda başrol karakter olan Feride'nin çocukluğuna hayat verdi.