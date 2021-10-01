Camdaki Kız 14. bölüm fragmanı: Taşları yerinden oynatacak! Ayağını basar basmaz ortalığı kırdı geçti!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Camdaki Kız dizisinde dün akşam heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Son bölümde kalp krizi geçiren hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, şoförü olarak ona iş verdi. Nalan, Sedat için özel bir sürpriz hazırladı. Ancak Sedat o gece eve gelemeyeceğini ve otelde kalacağını söyledi. Bunun üzerine Nalan, otelin yolunu tuttu. Ancak burada Nalan'dan başka biri daha vardı. Rafet, duyduklarından sonra soluğu Cavit'in yanında aldı. İkili arasında tansiyon bir anda yükseldi. Bu güç savaşı Gülcihan'ın da kulağına gitti. Bölümden sonra Camdaki Kız 14. bölüm fragmanında neler olacağı merak ediliyor.

HAYRİ EFSANESİ GELDİ

Kalp krizi geçiren Rafet'in hayatını kurtaran Hayri'ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.