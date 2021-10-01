Karman çorman edip ciğerleri dağlayacak! EDHO'da kalplere mıh gibi vurup geçen 2 ayrılık!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek. EDHO'da Tufan karakteriyle çok sevilen Hüseyin Avni Danyal bu sezon Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlanan Yargı dizisinde rol alıyor. Hal böyle olunca ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni sezon ilk bölümde veda edecek. Ayrıca İlyas karakteriyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın 7. sezonda EDHO'dan ayrılacağı söylentisi şu sıralar kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Akbaba'nın veda edip etmeyeceği ise ilk bölümlerde belli olacak.

ÇOK KONUŞULACAK VEDA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine çok konuşulacak gelişmelerle yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Dizinin yeni sezon ilk bölümünde üç sezondur kadroda yer alan usta isim projeye vedasıyla seyircileri üzecek.