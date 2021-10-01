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    • Magazin
    • 02.10.2021 16:48
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    • 02.10.2021 16:48
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    Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kimdir?

    Ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'ın özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya atıldı. Uzun süredir hayatına yeni birini almayan Seda Sayan'ın Ata Çağlayan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Sabahın Sultanı Seda Sayan programını sunan güzel sunucunun organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Peki Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne?

    takvim.com.tr
    Seda Sayan’ın sevgilisi Ata Çağlayan kimdir?

    Seda Sayan'ın kendisinden yaşça küçük Ata Çağlayan ile birlikte olduğunun ortaya çıkmasının ardından Çağlayan hakkında araştırmalar hız kazandı. Sayan'dan tam 15 yaş küçük olan Ata Çağlayan'ın kaç yaşında olduğu, mesleği, memleketi merak ediliyor. Peki Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

    SEDA SAYAN'IN SEVGİLİSİ ATA ÇAĞLAYAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

    Ata Çağlayan 12 ocak 1982 İstanbuld doğumludur.

    Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Bilgisayar Mühendisiliği olan Çağlayan bu mesleğin yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük de yapmaktadır. Çocukluk yılları İstanbul'da geçmiş ilkokul ve ortaokulu İstanbul'da okumuştur.

    Çocukluk yıllarında müzikle ilgilenmeye başlamıştır.

    ATA ÇAĞLAYAN NE İŞ YAPIYOR, MESLEĞİ NE?

    Bu bölümlerin yanı sıra reklamcılık ve organizatörlük yapan Ata Çağlayan, çocukluk yıllarından bu yana hobi olarak yer alan müzik onun bir parçası olmuştur. Yaptığı işlerle zaman ayıramayan ünlü sanatçı model olarak işe başlamış ve önemli alanlarda bulunmuştur. Bunların yanı sıra çevresinden yardım alarak o güzel sesi ile şarkılar çıkarmıştır.

    Yaptığı mankenlikten sonra ilk kliplerini çıkaran sanatçı çıkardıkları arasında en yeni "Kalbimin Sahibi" klibi ile kendini bütün sevenlerine ve hayranlarına duyurmuştur. Bu günlerde Sezen Aksu'nun "Tükeneceğiz" klip'i ile kendini çabalayan Ata çağlayan yeni şarkısı ve ilk Single'ı ile herkesi etkilemiştir başarılarını devamını getirmiştir. Ata Çağlayan müzik camiasına önemli eserlerde bulunmuş ve takipçi kitlesini arttırmıştır.

    43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği 7 ay sürmüştü.

        SEDA SAYAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Seda Sayan'ın gerçek adı Aysel Gürsaçer'dir. 30 Aralık 1962 İstanbul doğumlu olan Seda Sayab Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucudur. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

        NASIL ÜNLÜ OLDU?

        Seda Sayan şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı.

        Seda Sayan'ın kendinden 20 yaş yeni aşkı ortaya çıktı!

        Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        SEDA SAYAN'IN EVLİLİKLERİ!

        Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı.

        1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi.

        Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı.

        Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi.

        Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.
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        Haberler Magazin Ata Çağlayan kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Seda Sayan'ın sevgilisi Ata Çağlayan kimdir?
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