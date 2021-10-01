Masterchef'te 'horoz' kavgasında yumruklar havalarda uçuştu! Hasan ve Emre arasında kan gövdeyi götürünce Acun Ilıcalı...

Masterchef'te kan gövdeyi götürdü Hasan ve Emre'nin kavgası uzadıkça uzadı! Olay hastaneye taşınmadan Acun Ilıcalı'dan diskalifiye... MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik çıktı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönünce ortalık karıştı. Takımlarda dokunulmazlık heyecanı yaşanırken Hasan ve Emre arasında tansiyon yükseldi. Balkon alanında Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Hasan "O nasıl laf" diyerek Emre'ye bağırdı. Kısa sürede tansiyonun yükseldiği tartışmada araya giren diğer yarışmacılar ikili sakinleştirdi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümünde ise Şükrü ve Emre yarışmada kavga etmişti. Yarışmada gergin anlar yaşanırken; Masterchef Emre hakkında skandal bir iddia gündeme geldi.
Emre'nin Hasan'a "Çok horozu olan köyün sabahı geç olur" sözlerini dile getirmesi Hasan'ın sinirlerini bozmaya yetti. Bunun üzerine Hasan arkadaşı Emre'nin üzerine yürüdü ve ortalık karıştı.