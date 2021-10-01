Masterchef'te 'horoz' kavgasında yumruklar havalarda uçuştu! Hasan ve Emre arasında kan gövdeyi götürünce Acun Ilıcalı...

Masterchef'te kan gövdeyi götürdü Hasan ve Emre'nin kavgası uzadıkça uzadı! Olay hastaneye taşınmadan Acun Ilıcalı'dan diskalifiye... MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan son bölümünde Emre ile Hasan arasında gerginlik çıktı. Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına dönünce ortalık karıştı. Takımlarda dokunulmazlık heyecanı yaşanırken Hasan ve Emre arasında tansiyon yükseldi. Balkon alanında Emre'nin "Horozu çok olan köyün sabahı geç olur" sözlerini duyan Hasan çılgına döndü. Sinirlerine hakim olamayan Hasan "O nasıl laf" diyerek Emre'ye bağırdı. Kısa sürede tansiyonun yükseldiği tartışmada araya giren diğer yarışmacılar ikili sakinleştirdi.