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    • Magazin
    • 30.09.2021 23:49
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    • 30.09.2021 23:54
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    Sen nereye ben oraya! Barbaroslar 4. bölüm fragmanı: Tıkır tıkır işleyen planı işe yarayacak!

    TRT 1 ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Oruç Reis'in yaptıklarının herkesi şok ettiği bölümde Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmeydi. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmedi. Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep’le birlikte Pietro’nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta’ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Bölüm sonrası Barbaroslar 4. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

    Barbaroslar 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Son bölümde Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kaldı. Pietro yaklaştığını düşündüğü sırrın cevabını bulabilecek mi? İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvio'ya karşı çıkabilecek mi? şeklindeki sorular izleyicilerin aklında yer ediniyor. Bölümden sonra Barbaroslar 4. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor.

    DÜŞMANINI KARANLIK SULARA GÖMÜYOR

    Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli'ye dönmeyi seçer. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli'de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.

    Pietro, peşinde olduğu demirciyi her yerde ararken, adım adım da sırra yaklaştığını düşünmektedir. Sırra ulaşmak uğruna eline geçen her fırsatı değerlendirmeyi de ihmal etmeyecektir.

    Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kalır.

        Hızır ve sırrın peşinden gidenler, yeni soruların cevabını bulmak için oldukça çetin mücadelelerin içerisine girerler. Hızır soruların cevaplarını bulup kadim düşmanlarını alt edebilecek mi?

        Pietro yaklaştığını düşündüğü sırrın cevabını bulabilecek mi? İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvio'ya karşı çıkabilecek mi?

        Hızır, kendisi yüzünden hayatı tehlikeye giren Zeynep'le birlikte Pietro'nun adamlarından kurtulmak ve üzerinde bulundurduğu emaneti Süleyman Usta'ya ulaştırmak için çok zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

            Durumu öğrenen Pietro ise hem emanete hem de Hızır'a ulaşmanın yollarını bulmak için tüm imkanları seferber etmiştir.

            Bu sırada Hızır ve Zeynep bir daha karşılaşmamak üzere ayrıldıklarını düşünseler de kader onları yeniden bir araya getirecektir. Oruç ve İlyas kendilerine kurulan tuzağın başında kimin olduğunu öğrendiklerinde çok şaşırırlar.
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            Haberler Magazin Sen nereye ben oraya! Barbaroslar 4. bölüm fragmanı: Tıkır tıkır işleyen planı işe yarayacak!
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