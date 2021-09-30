Sen nereye ben oraya! Barbaroslar 4. bölüm fragmanı: Tıkır tıkır işleyen planı işe yarayacak!

Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam yaşanan gelişmeler heyecan yarattı. Son bölümde Baba Oruç'a destek olduğu için başı belaya giren İsabel kaldığı durumdan kurtulmak için planlar yaparken aynı anda babasıyla da karşı karşıya kaldı. Pietro yaklaştığını düşündüğü sırrın cevabını bulabilecek mi? İsabel, Baba Oruç için öz babası Silvio'ya karşı çıkabilecek mi? şeklindeki sorular izleyicilerin aklında yer ediniyor. Bölümden sonra Barbaroslar 4. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından merak ediliyor.

DÜŞMANINI KARANLIK SULARA GÖMÜYOR

Düşmanlarını deryanın derin ve karanlık sularına gömen İshak; Baba Oruç ve İlyas'ın tüm ısrarlarına rağmen evine, Midilli'ye dönmeyi seçer. Fakat yaşadığı hadisenin etkisi hala üzerindendir ve Midilli'de onu büyük bir yüzleşme beklemektedir.