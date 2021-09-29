Meedo'nun 'Şeyma görgüsüz' dediği kadar varmış! Şeyma Subaşı'nın bir kolye için yapmadığı hareket kalmadı

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, öyle pozlar verdi ki sosyal medyanın gündemi haline geldi. Birçok sosyal medya kullanıcı Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı için "Kendisini rezil etmiş! Şekilden şekle girmiş. Bir yerin ağrıyacak! Anladık zenginsin" yorumlarını arka arkaya yaptılar. Peki, neler oluyor?