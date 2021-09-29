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    • Magazin
    • 29.09.2021 16:32
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    • 29.09.2021 16:43
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    Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? Berkay Ateş'in sevgilisi...

    Sadakatsiz dizisinin kadrosuna Aras Demir karakteriyle dahil olan ünlü oyuncu Berkay Ateş hakkında araştırmalar hızlandı. Ateş'in oynadığı diziler ve özel hayatı merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ve karizmatikliği ile de dikkat çeken Berkay Ateş son olarak Demet Evgar ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte Alev Alev dizisinde rol almıştı. Dizinin final yapmasının ardından Sadakatsiz dizisine geçen Berkay Ateş buradaki performansıyla da bir hayli ilgi çekeceğe benziyor. Peki Berkay Ateş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı? Sevgilisi kim? İşte Ateş hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında?

    Sadakatsiz yeni sezon 32. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarına geliyor. Dizinin kadrosuna yeni isimler eklendi. Berkay Ateş Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte rol alacak. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, ardından da Star'da yayınlanan Alev Alev dizilerinde rol alan Berkay Ateş'i bu kez Sadakatsiz dizisinde Aras Demir isimli karakterde göreceğiz. Sadakatsiz'in bu akşamki yeni bölümüni izleyenler Berkay Ateş hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Berkay Ateş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı? Sevgilisi kim?

    SADAKATSİZ ARAS DEMİR KİMDİR?

    Sadakatsiz'in yeni sezonunda diziye Aras Demir karakteriyle ünlü oyuncu Berkay Ateş dahil oldu.

    BERKAY ATEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

    19 Şubat 1987 doğumlu Berkay Ateş 1.80 metre boyunda, 77 kilo ve balık burcudur. Babası Ardahanlı, annesi Malatyalıdır. 12 yaşındayken babasını kaybetmiştir. Şu anda annesiyle ve ablasıyla birlikte hayatını sürdürmektedir.

    Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Tiyatro oyunlarının ardından sinemaya yönelen Ateş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterini canlandırmıştır.

    Bir dönemin çok izlenen dizisi Çukur'da Mahsun karakterine hayat veren Ateş, son olarak da Alev Alev dizisinde rol almıştır. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

    BERKAY ATEŞ'İN SEVGİLİSİ VAR MI, KİM?

    Berkay Ateş bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Funda Eryiğit ile aşk yaşamıştır.

    BERKAY ATEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER HANGİLERİ?

    2020- (Alev Alev)

    2018 – Çukur

    2018 – Gülizar

    2016 – İstanbul Sokakları

    2016 – Anne

    2015 – Abluka

    2013 – Yarım Kalan Mucize
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    Haberler Magazin Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? Berkay Ateş'in sevgilisi...
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