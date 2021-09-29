Sadakatsiz Aras kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? Berkay Ateş'in sevgilisi...

Sadakatsiz yeni sezon 32. bölümüyle bu akşam Kanal D ekranlarına geliyor. Dizinin kadrosuna yeni isimler eklendi. Berkay Ateş Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte rol alacak. Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, ardından da Star'da yayınlanan Alev Alev dizilerinde rol alan Berkay Ateş'i bu kez Sadakatsiz dizisinde Aras Demir isimli karakterde göreceğiz. Sadakatsiz'in bu akşamki yeni bölümüni izleyenler Berkay Ateş hakkında araştırmalara koyuldu. Peki Berkay Ateş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı? Sevgilisi kim?