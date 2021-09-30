Oyuncu Ayşegül Çınar hakkında karar verildi: Uyuşturucu tedavisi görecek





İfadesi alınan Çınar, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyerek, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etmişti. Çalıkoğlu da gözaltına alınmış ve ikili çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.