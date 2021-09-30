Oyuncu Ayşegül Çınar hakkında karar verildi: Uyuşturucu tedavisi görecek

Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis, bagajda 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmişti.
İfadesi alınan Çınar, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyerek, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etmişti. Çalıkoğlu da gözaltına alınmış ve ikili çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Olay sonrası Çınar'ın paketler halinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle ticaret yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.