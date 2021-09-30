Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 30.09.2021 07:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2021 07:45
    ABONE OL

    Oyuncu Ayşegül Çınar hakkında karar verildi: Uyuşturucu tedavisi görecek

    Aracında 19 gram uyuşturucu bulunan oyuncu Ayşegül Çınar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Çınar’ın satıcı değil, kullanıcı olduğuna kanaat getirdi. Oyuncunun denetim altına alınarak tedavi görmesine karar verildi.

    Ünlü oyuncu hakkında flaş karar!

    Etiler'deki evine gitmek üzere yola çıkan oyuncu Ayşegül Çınar'ın kullandığı otomobil, polis ekiplerinin rutin kontrolü sırasında durdurulmuştu. Araçta arama yapan polis, bagajda 19 gram uyuşturucu madde ele geçirmişti.



    İfadesi alınan Çınar, uyuşturucunun kendisine ait olmadığını söyleyerek, eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu'nun intikam için araca koymuş olabileceğini iddia etmişti. Çalıkoğlu da gözaltına alınmış ve ikili çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.




    Olay sonrası Çınar'ın paketler halinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler nedeniyle ticaret yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



        Savcılık Çınar'ın ticaret suçundan değil, kullanma suçundan soruşturulmasını gerektiğini belirledi. Sürecin sonunda oyuncu hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ek takipsizlik kararı verildi.

        TEDAVİ KARARI
        Çınar'ın uyuşturucu madde kullanma suçundan denetim altına alınması istendi. Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü oyuncu, denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
        Haberler Magazin Oyuncu Ayşegül Çınar hakkında karar verildi: Uyuşturucu tedavisi görecek
            SON DAKİKA