Gizemli kişinin sureti ortaya çıktı! Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı: Etraf çıfıt çarşısı gibi karışacak!

Gizemli kişinin sureti ortaya çıktı! Sadakatsiz 33. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı dizi yeni sezon ilk bölümüyle ekranlardaydı. Yeni sezonda projede kadroya bomba isimler katıldı. Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yaptı. Bölümün ekranlarda sona ermesinin ardından Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır.