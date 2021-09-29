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    • Magazin
    • 29.09.2021 23:52
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    • 29.09.2021 23:52
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    Gizemli kişinin sureti ortaya çıktı! Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı: Etraf çıfıt çarşısı gibi karışacak!

    Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz bugün yeni sezon ilk bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştı. Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktaydı. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştı. Bölüm sonrası Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

    Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Gizemli kişinin sureti ortaya çıktı! Sadakatsiz 33. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler heyecanla bekleniyor. Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı dizi yeni sezon ilk bölümüyle ekranlardaydı. Yeni sezonda projede kadroya bomba isimler katıldı. Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yaptı. Bölümün ekranlarda sona ermesinin ardından Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı bekleniyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

    YENİ BİR BAŞLANGIÇ

    Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır.

    Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır.

    Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

        Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır.

        Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir.

        Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür.

            Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?
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            Haberler Magazin Gizemli kişinin sureti ortaya çıktı! Sadakatsiz 33. bölüm fragmanı: Etraf çıfıt çarşısı gibi karışacak!
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