El yazısı işi ele verdi! Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı: Fiskos yaptığı an sırrı ifşalanıyor

El yazısı işi ele verdi! Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı için merakla bekleyiş devam ederken sürpriz isim gizli bir konuşma yaptığı esnada sırrı ortaya çıktı. Son bölümde Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırladı ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verdi. Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edindi. Böylece Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşmak istedi. Bölümün ardından izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Fragman henüz yayınlanmadı.

FİKRET, DEMİR'İ BULMAK İÇİN SINIRI GEÇİYOR

Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler.