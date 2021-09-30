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    • Magazin
    • 30.09.2021 23:30
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    • 30.09.2021 23:31
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    El yazısı işi ele verdi! Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı: Fiskos yaptığı an sırrı ifşalanıyor

    Duygu yüklü sahneleriyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam heyecan doruktaydı. Demir'in el yazısıyla gelen mektubun çok konuşulduğu bölümde Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif etti. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozuldu. Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler. Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak harekete geçti. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanını bekliyor.

    Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    El yazısı işi ele verdi! Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı için merakla bekleyiş devam ederken sürpriz isim gizli bir konuşma yaptığı esnada sırrı ortaya çıktı. Son bölümde Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırladı ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verdi. Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edindi. Böylece Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşmak istedi. Bölümün ardından izleyiciler Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Fragman henüz yayınlanmadı.

    FİKRET, DEMİR'İ BULMAK İÇİN SINIRI GEÇİYOR

    Züleyha, Fikret ve Fekeli, gelen notu Demir'in yazısıyla karşılaştırır ancak yazının alelacele yazılmış olması nedeniyle Demir'in alıkonulduğunu düşünürler.

    Fikret, Demir'e Suriye'de yaşayan Şahap'tan bahsettiğini hatırlar ve Çetin'i de yanına alarak Demir'in izini bulmak için Suriye'ye gitmeye karar verir.

    Hakan'ın konağa ziyaretlerini artırması, Fikret'in ona karşı iyice bilenmesine sebep olurken, Fikret'in Züleyha'ya ilgisi de Lütfiye'yi şüpheye düşürecektir.

        ZÜLEYHA VE HAKAN ORTAKLIKLARINI İLAN EDİYOR

        Hakan, bir Yamanlar geleneği olan toplu sünnet organizasyonu için Züleyha'ya yardım teklif eder. Organizasyonu yönetme görevi Lütfiye'ye verilince Şermin çok bozulur.

        Gecede Züleyha Hanımağa olarak konuşma yapar ve Hakan'ı da şirketin ortağı olarak tanıtır. Hakan ve Züleyha'nın fotoğrafları Adana gazetelerini süsler.

        FEKELİ, MEHMET KARA'NIN GERÇEK KİMLİĞİNİ ÖĞRENİYOR

        Fekeli, yaşadığı bir tesadüf sonucu Ispartalı Mehmet Kara ile ilgili çok önemli bir bilgi edinir ve Mehmet Kara isminin peşine düşerek doğduğu topraklara ulaşır.
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            Haberler Magazin El yazısı işi ele verdi! Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm fragmanı: Fiskos yaptığı an sırrı ifşalanıyor
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